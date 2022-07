Hitze, Allergien, Infektionen: Wie der Klimawandel krank macht

Plus Der Klimawandel beeinflusst nicht nur die Umwelt, sondern auch die menschliche Gesundheit. So können Sie den häufigsten Krankheiten vorbeugen.

Der Klimawandel lässt in Deutschland nicht nur die Temperaturen steigen, auch die Zahl der Krankheiten nimmt zu. Längst macht das Wetter nicht mehr nur älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen zu schaffen, auch junge, gesunde Menschen erkranken wegen der Erderwärmung, sagt Professorin Claudia Traidl-Hoffmann. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Umweltmedizin an der Universität Augsburg erklärt, wie sich der Klimawandel auf die Gesundheit auswirkt und wie man den häufigsten Krankheitsbildern vorbeugen kann.