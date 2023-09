Landtagswahl 2023

06:00 Uhr

Diese Familie sucht seit fünf Jahren ein Haus - und hat einen großen Wunsch

Plus Familie Brumme sucht seit Jahren ein Haus. Moritz Freiherr von Schnurbein will neue Wohnungen bauen. Doch beide scheitern. Was sich auf Bayerns Wohnungsmarkt ändern müsste.

Von Sarah Ritschel

Die Füße ihrer Kinder sind deutlich größer geworden in all den Jahren. Jessica Brumme schaut hinauf zu dem Ast, der über ihrem Esstisch hängt. Vier Herzen aus Karton baumeln daran, auf jedem hat sich eins der Kinder mit Wasserfarben-Fußabdruck verewigt: Robin, 8, Arian, 6, Mario, 5, und Irena, 3 Jahre alt. "Der Ast hing auch schon in unserer alten Wohnung, bevor sie irgendwann zu klein geworden ist", erzählt die 31-Jährige, die mit ihrer Familie seit zwei Jahren in Langerringen (Kreis Augsburg) lebt.

Am Vormittag sind alle Kinder in Schule und Kita. Drinnen liegt Familienhund Wilma neben der Couch brav im Körbchen. Das Haus ist renoviert, offene Wohnfläche, viel freiliegendes Mauerwerk. Heimelig fänden das wohl viele, doch die Brummes wollen weg. "Das Haus hier sollte nur eine Zwischenlösung sein. Wir haben ja nicht gedacht, dass sich das bei uns so lange hinzieht." Mit "das" meint sie ihre Suche nach einem wirklich passenden Platz zum Leben.

