Starker Aiwanger, kein AfD-Gegenmittel: Sieben Lehren aus der Landtagswahl

Ist das wirklich die ganze Wahlanalyse?



Die Ampel-Regierungsparteien haben in Bayern auf niedrigstem Niveau etwa 25% ihrer Wähler verloren.



Die CSU- Wählerwanderung zeigt, dass auch diese im Merkelschen Sinne inhaltlich nach links gerutscht ist. Das ist einer der Gründe, warum die CSU vergleichsweise schlecht abgeschnitten hat und warum sie ihre rechte Flanke für AfD und FW geöffnet hat.

Die CSU stagniert nicht trotz, sondern wegen Söder. Der ist derartig wendehalsig, dass man der CSU nicht mehr vertrauen kann. Damit zerschlägt Söder Christdemokratisches Tafelsilber.



In Bayern stellt das Linke Lager nur noch ca. 25%. Mit linken Themen holt man auf demokratischem Weg offensichtlich nur noch schwindende Minderheiten ab. Woknes, Regenbogenfahne, No-Border-No-Nation, „Alte weiße Männer sind an allem schuld.“, „Klimakrise“, „Wir haben Platz!“, Gendern, Inklusion etc. haben in Bayern einen konkreten Widerhall bekommen - „Nett aber Wurscht“

Dabei verkommt die einst stolze SPD zur demoskopischen Randnotiz. Die völlig in obigen Themen verfangene bayrische SPD hat den Kontakt zum Bürger nicht verloren, sondern aufgeben. Die genügen sich selbst.

Die LINKE wird schon unter „Sonstige“ subsumiert.

Die Grünen erlebten keine „Schmutzkampagne“ gegen sich, sondern wurden mit den Ergebnissen ihres konkreten politischen Handelns konfrontiert und erreichen nur noch großstädtisch-bourgeoise Salonsozialisten. Überall dort, wo über unseren Wohlstand konkret entschieden wird,(Man schaue z.B. nach Ingolstadt oder in den ländlichen Raum) verlieren sie.



Und wer, nachdem vor 2 Tagen reale Antisemiten Menschen wahllos in ihren Wohnungen oder auf Festivals getötet haben, nur weil sie glaubten, dass das Juden sind, noch immer eine Wahlanlyse auf einen „antisemitischen Skandal“ aufbaut, der als solcher wohl, ausweislich des Wahlergebnisses, nur in der eigenen medialen Blase wahrgenommen wurde, dem kann man wohl fehlenden politischen Instinkt attestieren.



Die AfD gewinnt dazu. Nicht weil nun auch im Westen „Nazis“ den Kopf erheben, sondern weil nach 2015 und Corona dass Vertrauen in das politische Establishment massiv erschüttert ist und Unions-Parteien nach Merkel-Muster im konservativen Lager keine Bindungskraft entfalten.



Die Lernkurve bleibt spannend. Eine CDU, die 1:1 AfD-Themen aufnimmt, zeigt das diese Themen nicht „faschistisch“, „menschenfeindlich“, „rassistisch“ sondern vernünftig sind und eine „Brandmauer“ nichts als eine Idee zum Machterhalt der verbliebenen 25 linken Prozente ist.

Eine „Elefantenrunde“, in der die „Klimakrise“ nur noch eine Randnotiz ist, scheint verstanden zu haben.

Eine Frau Esken, die Migration nicht als aktuelles Thema erkennen will und ansonsten glaubt, der Wähler habe nur die „Komplexität“ der Ampel-Antworten nicht verstanden, sorgt für weitere SPD-Abstürze.



Und damit ein kurzer Blick nach Hessen. Im einstigen SPD-Kernland hat die amtierende, skandalumwehte Innenministerin ein desaströses Ergebnis, basierend auf ihren katastrophalen persönlichen Beliebtheitswerten eingefahren.

Belässt Scholz die Frau im Amt, hat sich die SPD für die Landtagswahlen im kommenden Jahr bereits disqualifiziert.

