Langweid

vor 42 Min.

Mutmaßlicher Dreifachmörder von Langweid trug bei der Tat Gehörschutz

Ein 64-Jähriger soll am Freitag in Langweid drei Menschen erschossen und zwei verletzt haben.

Plus Der mutmaßliche Mörder Gerhard B. bereitete sich auf die Tat vor und nutzte eine durchschlagstarke Munition. Das zeigen die Details seines Vorgehens. Was über seine Opfer bekannt ist.

Von Holger Sabinsky-Wolf Artikel anhören Shape

Von einer Affekttat kann bei dem Dreifachmord von Langweid (Kreis Augsburg) keine Rede sein: Nach Recherchen unserer Redaktion hat sich der mutmaßliche Todesschütze Gerhard B. auf die Tat vorbereitet und ist dabei mit großer Kaltblütigkeit vorgegangen. So trug er bei dem Verbrechen offenbar die ganze Zeit über einen professionellen Gehörschutz, wie ihn Schützen auf dem Schießstand verwenden. So ein Schutz sieht aus wie ein Kopfhörer und soll Schützen gegen die lauten Knallgeräusche beim Abfeuern einer Waffe wappnen. Als Sportschütze war der 64-jährige B. offensichtlich im Besitz eines solchen Gehörschutzes. Eine Waffenerlaubnis hatte er auch.

Zudem soll der mutmaßliche Dreifachmörder nach Informationen unserer Redaktion eine weitverbreitete Munition verwendet haben: Geschosse vom Typ 9 Millimeter Parabellum. Die Bezeichnung leitet sich vom Lateinischen "para bellum" ab, was so viel bedeutet wie "Bereite den Krieg vor" Diese Munition ist auch bei der Polizei und der Bundeswehr im Einsatz. Sie ist unter Waffenbesitzern sehr beliebt und wird wegen ihrer Durchschlagstärke auch als "Zimmerflak" bezeichnet. So ist auch zu erklären, warum Gerhard B. ein Opfer hinter verschlossenen Türen töten und zwei Menschen verletzen konnte. In Schützenvereinen wird allerdings relativ selten mit dieser Munition geschossen, weil es dafür spezielle Schießstände braucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen