Militär

vor 16 Min.

Bundeswehr kommt an die Schulen: Der Offizier im Klassenzimmer

Plus Die Bundeswehr darf sich künftig gezielt an Schulen vorstellen. Das hat auch mit Putin zu tun. Was Schülerinnen und Schüler beim Besuch des Militärs erfahren.

Von Sarah Ritschel

Vorn am Lehrerpult steht ein Mann in Uniform, ein Soldat. Nach 90 Minuten Vortrag über den Nahostkonflikt schnauft er kurz durch, blickt in die Klasse und sagt: "Wer hat Fragen?" Betretenes Schweigen, ein paar Schülerinnen kichern. Dann geht doch eine Hand nach oben. "Müssen wir Angst haben, dass der Dritte Weltkrieg kommt?" Das könne wohl niemand beantworten, sagt Fabian von Skrbensky, der Hauptmann am Pult. Die Regierung und die Nato würden alles versuchen, um das zu verhindern. Die Bundeswehr bereite sich trotzdem auf alles vor.

Von Skrbensky steht an diesem Vormittag vor drei Klassen an der Berufsschule II in Kempten. Der 36-Jährige ist Jugendoffizier. Seine Aufgabe ist es, zur politischen Bildung beizutragen und über Sicherheitspolitik zu sprechen. Das tut er an allen Schularten ab der 9. Klasse. An diesem Tag spricht er vor angehenden Zahnmedizinischen Fachangestellten. Auch Schülerinnen und Schüler im Rest Bayerns bekommen künftig Besuch von der Truppe.

