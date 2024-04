Langweid

vor 16 Min.

Dramatischer Notruf nach Dreifachmord: "Sie stirbt mir unter der Hand weg"

Plus Der Notruf eines Angehörigen lässt im Prozess quasi live miterleben, welch furchtbare Szenen sich in Langweid abgespielt haben. Doch der Angeklagte Gerhard B. will sich an nichts erinnern können.

Die Stimme des älteren Mannes am Telefon ist brüchig, er atmet schwer. „Oh, oh, scheiße“, stammelt er und findet kaum einen Anfang. Was er dann am Abend des 28. Juli 2023 am Notruf der Polizei sagt, lässt halbwegs erahnen, was er gerade durchmacht. „Meine Frau ist erschossen worden, durch die Tür“, schildert er aufgelöst. „Schicken sie jemanden, schnell, schnell…“, ruft er. „Sie stirbt mir unter der Hand weg“.

Dreifachmord von Langweid: Prozess ist gestartet

Der Start in den zweiten Tag des Prozesses gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder von Langweid ist an Dramatik nicht zu überbieten. Der Notruf, der im großen Schwurgerichtsaal des Landgerichts Augsburg laut abgespielt wird, lässt die Zuhörer live miterleben, wie Horst N.s Ehefrau nach dem Schuss durch die Wohnungstür in den Kopf stirbt. Verzweifelt versucht der Mann unter Anleitung der Notrufbeamtin, seine 72 Jahre alte Frau wiederzubeleben.

