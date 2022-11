München

vor 18 Min.

"Letzte Generation"-Aktivisten droht bei Blockaden Gewahrsam: Warum tun sie das?

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" klebten sich am Montag am Karlsplatz (Stachus) in München auf dem Asphalt fest .

Plus Erneut blockieren Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" in Münchens Innenstadt den Verkehr und riskieren damit wochenlangen Polizeigewahrsam. Eine Suche nach Erklärungen.

Von Julia Greif

Festgeklebt ist Leo Elgas noch nicht. Er sitzt am Montagmorgen mit oranger Warnweste auf einem Fußgängerüberweg am Münchner Karlsplatz. „Ziviler Ungehorsam ist häufig die letzte Möglichkeit, ein bestehendes Unrecht, wie die aktuelle Erstarrtheit der Klimapolitik, noch auszugleichen. In einer drei Grad wärmeren Welt werden Hunger und Wasserknappheiten zum Alltag gehören“, ruft der Aktivist. Seine Stimme wird leiser, als ein Polizist ihn hochnimmt und wegträgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

