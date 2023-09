Das ändert sich in diesem Jahr auf der Wiesn

In wenigen Tagen beginnt das Oktoberfest 2023 – mit mehreren Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Dabei geht es um Wasser, Öffnungszeiten und Reservierungen.

Am Samstag um 12 Uhr wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier anzapfen. Dann heißt es wieder "Ozapft is" und das Oktoberfest 2023 ist eröffnet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es mehrere Änderungen. Diese betreffen unter anderem die Öffnungszeiten, Reservierungen und Schausteller. Hier finden Sie alle Neuerungen im Überblick.

Oktoberfest 2023: Dauer und Öffnungszeiten ändern sich

In diesem Jahr steht eine XXL-Wiesn an. Das Oktoberfest dauert zwei Tage länger als gewöhnlich – nämlich vom 16. September bis zum 3. Oktober. Der Stadtrat hatte beschlossen, das Fest vom eigentlich letzten Wiesn-Sonntag am 1. Oktober bis zum Tag der Deutschen Einheit zu verlängern.

Auch die Öffnungszeiten ändern sich im Vergleich zum Vorjahr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen öffnet die Wiesn um 9 Uhr, an Werktagen wird der Beginn um eine Stunde von 9 auf 10 Uhr nach hinten verschoben. Auch die Oide Wiesn beginnt um 10 Uhr. Der Eintrittspreis dort liegt bei vier Euro. Kinder bis 14 Jahren und Schwerbehinderte müssen nichts bezahlen. Ab 21 Uhr ist der Eintritt für alle kostenlos. Sowohl auf der Wiesn als auch auf der Oidn Wiesn ist der Schankschluss um 22.30 Uhr, eine Stunde später gehen die Lichter aus.

Oktoberfest-Reservierungen können über Online-Portal weiterverkauft werden

Wiesn-Festleiter Clemens Baumgärtner will in diesem Jahr den "Graumarkt" bei Reservierungsweitergaben zurückdrängen und zum Erliegen bringen. Dafür gibt es nun ein Online-Portal, auf dem Reservierungen weiterverkauft werden können. Der Preis darf dort nicht höher sein als der offizielle Kaufpreis.

Kostenloses Trinkwasser auf dem Oktoberfest 2023

Die wohl größte Neuheit beim Oktoberfest in diesem Jahr ist, dass kostenloses Trinkwasser angeboten wird. Erstmals gibt es bier kostenlose Trinkwasser-Zapfsäulen auf der Theresienwiese. Sie befinden sich parallel zwischen der Wirte- und der Schaustellerstraße, außen an den Toiletten-Anlagen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihre eigenen, bruchsicheren Trinkgefäße mitzubringen.

Neuer Ausschank auf dem Oktoberfest 2023

In diesem Jahr gibt es einen neuen Ausschankbetrieb auf der Wiesn. In der "Münchner Weinstub’n" werden verschiedene Weine, die mit dem Siegel "Bio-Bayern" versehen sind, verkauft.

Oktoberfest 2023: Neue Fahr- und Laufgeschäfte

Wiesn-Besucherinnen und -besucher können sich auf ein neues Fahrgeschäft und zwei neue Laufgeschäfte freuen. "Mr. Gravity" besteht aus zehn Gondeln auf einer Scheibe, die an einem rotierenden Arm befestigt ist. Diese kann bis auf 20 Meter ausgefahren werden. Das Fahrgeschäft beschleunigt bis auf 100 km/h. Zudem gibt es das Laufgeschäft "Crazy Outback" mit Labyrinth und Wackelboden sowie "Crazy Island", das die Besucherinnen und Besucher in die Karibik entführt.

Erstmals Infostände auf dem Oktoberfest

Erstmals wird es an drei Punkten auf der Theresienwiese Informationsstände geben: In der Nähe des Haupteingangs, in der Schaustellerstraße und an der Matthias-Pschorr-Straße.