Söder sieht nach Bremen-Wahl Trend gegen die Grünen

CSU-Chef Markus Söder sieht im Ergebnis der Bremen-Wahl vor allem eine klare Niederlage für die Grünen.

Normalerweise habe die dortige Wahl zwar keine grundlegenden bundespolitischen Auswirkungen, "weil es doch eine größere Kommunalwahl ist", sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. "Aber es gibt Indizien, die schon für einen Trend sprechen." Und dieser Trend sei, dass die Grünen - "das Herzstück der Ampel" - massiv verloren hätten. Söder führte dies auf zunehmende "Angst und Verunsicherung" in weiten Teilen der Bevölkerung unter anderem wegen der Berliner Energiepolitik zurück.

" Die Grünen werden abgestraft oder verlieren einen Teil ihrer Wähler, weil sie in uralte trotzig-ideologische Muster zurückfallen", sagte Söder. Das Wahlergebnis führe außerdem dazu, dass der "Ampel-Zoff" weitergehe. Und das verschlechtere die Situation Deutschlands.

Söder gratulierte allerdings dem Wahlsieger, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), "das gehört sich einfach". Die SPD hatte die Wahl im kleinsten deutschen Bundesland am Sonntag klar vor der CDU gewonnen. Die Grünen mussten deutliche Verluste hinnehmen.

(dpa)