18:14 Uhr

Droht wieder Distanzunterricht? So soll es an Bayerns Schulen weitergehen

Maskenpflicht, Hygieneregeln und testen, testen, testen: So war es vor den Weihnachtsferien an bayerischen Schulen. Dieselben Maßnahmen sollen auch ab dem kommenden Montag den Unterricht im Klassenzimmer ermöglichen.

Plus Manche Schulen wappnen sich schon für Distanzunterricht und Lehrerverbände fordern, nicht starr auf Präsenz zu setzen. Doch die Politik hat andere Pläne.

Von Sarah Ritschel

Petra Dietz hat sich kurz gewundert, damals am letzten Schultag vor Weihnachten. „Mein Sohn Jakob befand sich gerade in Quarantäne, weil sich sein kleiner Bruder mit Corona angesteckt hatte“, erzählt die Mutter aus dem Augsburger Stadtteil Göggingen. „Da kam ein Klassenkamerad und hat ihm einen großen Stapel mit Lernunterlagen, Büchern und Heften vorbeigebracht.“ Also nach den Ferien doch wieder Distanzunterricht? Doch wieder Lernen daheim?

