Wölfe und Fischotter: erleichterter Abschuss in Bayern

Wölfe und Fischotter können in Bayern künftig leichter abgeschossen werden.

Das hat das Kabinett wie angekündigt am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) anschließend mitteilte. Bei beiden Tieren sei der sogenannte Erhaltungszustand "sehr, sehr gut. Eine Entnahme muss deswegen möglich sein", sagte er. Man habe dies nun "deutlich erleichtert".

Das Entscheidende sei: "Ein Riss reicht." Es brauche also nicht mehr unzählige gerissene Tiere, sondern nur einen Riss. Dann könne in dem Gebiet eine "Entnahme erfolgen". Es müsse auch nicht der eine Wolf ermittelt werden. "Jetzt kann man die Wölfe dann generell in der Region entnehmen." Die Landratsämter bekommen nach Worten Söders die Möglichkeit, über den Abschuss selbstständig zu entscheiden.

(dpa)