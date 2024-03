Zwei Unfälle auf der A8 bei Sulzemoos: Vollsperrung und Hubschraubereinsatz

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos kam es am Samstag zu zwei schweren Unfällen. Die Autobahn musste zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.

Der Start in die Osterferien begann auf der A8 bei Sulzemoos (Landkreis Dachau) mit zwei schweren Unfällen. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck kam es am Samstag gegen kurz nach 12 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zum ersten Unfall, bei dem ein 60-jähriger Münchner aus noch unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen prallte demnach gegen die Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die Autobahn musste kurz vor 13 Uhr für etwa 40 Minuten in diese Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Klinikum.

Unfall auf der A8 bei Odelzhausen: Hubschrauber landet

Offenbar von den Geschehnissen auf der Gegenfahrbahn beeinflusst, kam es in Fahrtrichtung München zu einem Stau durch schaulustige Autofahrerinnen und Autofahrer. In dem Stau kam es schließlich zu zwei aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen.

Eine 29-jährige Kanadierin und ihr kanandischer Beifahrer konnten nicht mehr rechtzeitig hinter dem Auto einer 19-jährigen aus dem Kreis Günzburg bremsen und fuhren dieser hinten auf. Der wiederum nachfolgende 21-jährige Bonner Fahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Kanadiern auf. Durch die Unfälle wurden zwei Personen mittelschwer verletzt, eine davon wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

A8 bei Odelzhausen: Zwei Unfälle und Vollsperrung

Die A8 musste in dieser Fahrtrichtung aufgrund der Hubschrauberlandung ab etwa 13.50 Uhr ebenfalls für rund 40 Minuten voll gesperrt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 14.30 Uhr konnten die rechte Fahrspur und die Standspur wieder freigegeben werden. Gegen 15.30 Uhr waren alle Fahrspuren wieder befahrbar.

Bei den Unfällen waren die Feuerwehren aus Feldgeding, Dachau, Sulzemoos und Odelzhausen im Einsatz. (AZ)

