Sudbury-Schule ohne Lehrplan und Noten bleibt geschlossen

Viele Jahre lang hatten die Betreiber der Schule am Ammersee für ihre Bildungsidee gekämpft. Das Urteil ist auch ein Rückschlag für andere freie Schulen in Bayern.

Jahrelang hatten sie gekämpft, gestritten bis hinauf zum Verwaltungsgerichtshof (VGH). Jetzt steht fest: Die private Sudbury-Schule in Ludenhausen (Kreis Landsberg) bleibt geschlossen. Wie unsere Redaktion erfuhr, hat der VGH die Revision des Schulträgers gegen die Schließung nicht zugelassen. Damit bleibt die Entscheidung der Regierung von Oberbayern bestehen: Sie hatte der Grund- und Mittelschule, an der es keinen festen Lehrplan und keine Noten gab, 2016 nach zwei Jahren Probebetrieb die Genehmigung entzogen – weil die Kinder dort nicht die Grundlagen dessen lernen würden, was der bayerische Lehrplan vorschreibt, davon waren die Gutachter der Bezirksregierung überzeugt. Das Schulgebäude in Reichling-Ludenhausen behielten die Betreiberinnen und Betreiber der Schule – viele von ihnen Eltern, die sich im Verein Sudbury München e.V. zusammengeschlossen hatten. Es hätte ja sein können, dass es doch noch weitergeht.

Das Urteil ist auch ein Dämpfer für alle Bildungsaktivistinnen und -aktivisten, die in Bayern Privatschulen mit einem ähnlich freien Konzept planen. Auch deren Aussichten auf eine Genehmigung sinken mit dem Urteil deutlich. Im Kreis Augsburg etwa bemühte sich die private Luana-Schule zuletzt um eine Unterrichtserlaubnis.

Das Gebäude der Sudbury-Schule geht an die Gemeinde Reichling zurück

Nach der für sie ernüchternden Nachricht schrieb das Sudbury-Team einen emotionalen Beitrag auf Facebook. Sie hätten sich mittlerweile an der Schule getroffen, "um von diesem besonderen Ort Abschied zu nehmen und mit dem Ausräumen zu beginnen". Ein schönes Treffen sei es gewesen – "mit Traurigkeit und immer noch Fassungslosigkeit, aber auch Gemeinschaft, Spaß und Verbundenheit". Das Gebäude gehe Ende September an die Gemeinde Reichling zurück, die darin einen Kindergarten einrichten werde. Gegen das Urteil kann der Kläger nach Angaben eines VGH-Sprechers innerhalb eines Monats Beschwerde einlegen.

In anderen Ländern, vor allem in den USA, existieren rund 70 Schulen nach dem Sudbury-Konzept. Dort entscheidet jedes Kind selbst, was es lernen möchte. Die Schule versteht sich als "demokratisch", die Stimme eines Kindes gilt genauso viel wie die eines Erwachsenen. Lernbegleiterinnen und -begleiter unterstützen die Schüler darin, ihren natürlichen Wissensdurst zu stillen. An der Schule in der Nähe des Ammersees hatten in den zwei Jahren ihres Bestehens rund 45 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren gelernt. Sie wurden nach dem Aus auf andere Schulen verteilt.

