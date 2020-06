19:27 Uhr

Das Corona-Update vom 13. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Matthias Stockinger

Der Kulturausschuss des neuen Augsburger Stadtrats kommt vorerst nicht zusammen, weil es keine Themen gebe. Bei den Kulturschaffenden, die sich derzeit in großen Existenznöten sehen, kam das - gelinde gesagt - nicht gut an. Denn ihnen wären schon einige Themen eingefallen: Wie staatliche Mittel verteilt werden zum Beispiel. Oder mit welchem Plan die Kultur langsam wieder in die Stadt zurückkommen kann. Es ist eine weitere Episode des schwierigen Verhältnisses zwischen der Stadt Augsburg und ihren Kulturschaffenden, ordnet Nicole Prestle den Streit ein.

Viel wurde bereits über sie geschrieben, jetzt scheint sie wirklich zu kommen: Die Corona-App soll kommende Woche zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Wer sich irgendwo zwischen "zentral" oder "dezentral" und "Tracing" oder "Tracking" aus der Diskussion genervt ausgeklinkt hat, dem sei unsere Übersicht ans Herz gelegt. Hier fasst Max Kramer zusammen, was die App nun kann und macht - und was nicht.

"Gehen Sie zum Blutspenden", appelliert das Rote Kreuz. In den vergangenen Wochen wurden die Blutreserven vielerorts sehr knapp - über das Pfingstwochenende gingen sie einigen Bundesländern sogar aus. Sie waren auf Hilfe angewiesen. Der Grund: Aktuell werden viele Operationen nachgeholt, die wegen einer befürchteten Überlastung der Krankenhäuser aufgeschoben wurden. Noch ein weiterer Trend macht dem Roten Kreuz Sorge. Im Sommer gehen regelmäßig weniger Menschen Blut spenden. Das könnte in Kombination mit der bereits knappen Lage gefährlich werden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wie wird Urlaub zu Corona-Zeiten? Das probiert Redakteurin Lea Thies für uns aus und lässt Sie über einen Live-Blog an ihren Erfahrungen teilhaben. Die erste Episode: Schon beim Packen stellen sich ganz neue Fragen.

Studien geben einen immer besseren Einblick darin, wieso viele Erkrankte kaum Symptome zeigen und andere einen sehr schweren Verlauf haben. Forscher haben nun ein weiteres Mosaiksteinchen ausfindig gemacht, das das Bild ein Stück weit erhellt: Die Blutgruppe könnte einen Einfluss auf den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben.

Familien bekommen pro Kind einen Bonus von 300 Euro . Das sei ein nettes Signal, kommentiert Rudi Wais. Schließlich sind Familien regelmäßig die Leidtragenden der Krise. Aber man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, dass das die Konjunktur ankurble. Die Zeiten sind zu unsicher, als dass das Geld gleich im nächsten Einkaufszentrum landet.

China, das Ausgangsland der Pandemie, brüstete sich über Wochen hinweg mit verschwindend geringen Infektionszahlen. Damit das so bleibt, scheinen der Regierung viele Mittel recht. Nach einem Ausbruch mit mindestens 45 Infizierten auf einem Großmarkt in Peking wurden ganze Teile der Stadt abgeschottet.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 186.022 Fälle, das sind 348 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.612 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 38 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 273 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

