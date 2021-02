vor 41 Min.

Das Corona-Update vom 17. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Gestern haben wir an dieser Stelle das Hickhack um die abgesagten Faschingsferien in Bayern und Schulen, die in dieser Woche ein Auge zudrücken, thematisiert. Heute gibt es bereits die nächste Kontroverse in der bayerischen Schulpolitik: Angesichts des verlorenen Stoffs aus der Corona-Krise haben Politiker den Samstagsunterricht wieder ins Gespräch gebracht. Zudem sollten Lehrer ihrer Meinung nach auch in den Ferien arbeiten, um Verpasstes wieder aufzuholen.

Wie diese Idee im Freistaat ankommt? Um es vorsichtig auszudrücken: nicht so gut. Unsere Kollegin Sarah Ritschel hat sich bei Lehrer- und Elternverbänden umgehört und unter anderem folgende Antwort bekommen: "Bei solchen Vorschlägen wird man das Gefühl nicht los, dass sich der ein oder andere Urheber solcher Ideen mittlerweile weit von der aktuellen Schulrealität entfernt hat."

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Zum Aschermittwoch gehört traditionellerweise (auch in Corona-Zeiten) der Politische Aschermittwoch - der rhetorische Schlagabtausch der großen Parteien . Statt in gut gefüllten Bierzelten fanden die Auftritte in diesem Jahr rein digital statt. Ordentlich ausgeteilt wurde trotzdem. Die brisantesten Aussagen finden Sie hier zum Nachlesen.

Eine weitere traditionelle Aschermittwochsveranstaltung: der Gottesdienst im Augsburger Dom. Dabei hat Bischof Bertram Meier kurz nach Bekanntwerden seiner vorzeitigen Impfung gegen Covid-19 für ebendiese um Verzeihung gebeten. Es sei nicht seine Absicht gewesen, sich beim Impfen vorzudrängeln , sagte er. Das Fazit der katholischen Reformgruppe "Wir sind Kirche": Daran könnten sich andere Bischöfe ein Vorbild nehmen. Wen sie damit gemeint haben dürfen, wissen Alois Knoller und Daniel Wirsching.

Wann waren Sie zuletzt in einer Bar? Wegen der Corona-Krise und des Lockdowns dürfte das schon eine Weile her sein. Unser Kollege Jakob Stadler hat deswegen das gemacht, was momentan eigentlich nicht möglich ist: eine Kneipentour in der Augsburger Innenstadt - allerdings ohne zu trinken (sagt er zumindest). Stattdessen hat er die Lokale mit einer 360-Grad-Kamera fotografiert, um einen Blick ins Innere zu ermöglichen. In unserem Quiz können Sie testen, ob Sie alle Bars und Kneipen wiedererkennen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.350.399 Fälle, das sind 7556 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 422.813 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1021 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehrfach haben Bürger den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder angezeigt. Sie werfen ihm unter anderem Körperverletzung vor. Was macht die Polizei in diesem Fall?

FFP2-Maskenpflicht: Allgäuer Bürger zeigen Markus Söder an

Gesundheitsminister Jens Spahn plant eine Corona-Testoffensive. Die Konzert- und Veranstaltungsbranche schöpft neue Hoffnung.

Kommen Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch noch im Februar?

Schon in mehr als 400 europäischen Nerzzuchten gab es Covid-Ausbrüche. Die dort entstandene Mutation "Cluster 5" ist inzwischen auch in Bayern aufgetaucht.

Tierschützer fordern Verbot von Nerzfarmen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen