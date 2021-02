vor 33 Min.

Das Corona-Update vom 22. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Deutschland lockert die Corona-Maßnahmen - zumindest ein wenig. An diesem Montag öffnen in zehn Bundesländern die Schulen und Kitas. Lockerungen sind aber nicht gleich Lockerungen. Die neuen Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland. Welche Regeln in den 16 Landesteilen gelten.

"Jeder Schritt, etwa die Wiedereröffnung von Kindergärten und Schulen, muss von Schutzmaßnahmen und, wo sinnvoll, Teststrategien begleitet werden.", schreibt unser Autor Bernhard Junginger in seinem Kommentar zu den Öffnungen. "Lockern, aber mit Verstand, heißt die Devise." Wo gelockert werden kann, welche Vorsichtsmaßnahmen trotz allem bestehen bleiben müssen und warum Inzidenzwerte allein nicht mehr als Richtschnur taugen, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Rufe nach Öffnungen werden lauter. Veranstalter fordern, dass Fans und Kulturfreunde in die Stadien, Konzerthallen und Theatersäle zurückkommen können - nicht erst im Herbst, sondern möglichst bald. Ihre Forderung untermauern sie mit einem Experten-Gutachten. Was dahinter steckt und wie die Erfolgschancen stehen.

- nicht erst im Herbst, sondern möglichst bald. Ihre Forderung untermauern sie mit einem Experten-Gutachten. Was dahinter steckt und wie die Erfolgschancen stehen. Eine Gruppe der Bevölkerung könnte schneller Lockerungen bekommen als der Rest: die Geimpften. In Deutschland sieht man solche Privilegien kritisch, im Ausland weniger. Der Reiseveranstalter Alltours prescht bereits mit entsprechenden Regelungen vor. Droht im Tourismus also die Impfpflicht durch die Hintertür?

Der prescht bereits mit entsprechenden Regelungen vor. Droht im Tourismus also die Impfpflicht durch die Hintertür? Die Corona-Pandemie wird uns noch auf Jahre beschäftigen. Auch dann noch, wenn die Pandemie längst Geschichte ist. Wie bedeutend ist Corona für die Menschheitsgeschichte? Wird sie ein neues Zeitalter einläuten? Darüber spricht Historikerin Martina Steber im Interview. Die Augsburgerin ist am Institut für Zeitgeschichte beschäftigt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.390.928 Fälle, das sind 4.369 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 429.024 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 732 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

