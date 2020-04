vor 35 Min.

Das Corona-Update vom 8. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jakob Stadler

Wie kann man die Kontakte eines Corona-Infizierten finden? Arbeitskollegen, Personen im eigenen Haushalt - da liegt nicht das Problem. Aber wie soll jemand, der im Bus vor einem Infizierten gesessen hat, darüber informiert werden, dass es diesen Kontakt gab? Helfen soll eine App, über die seit einiger Zeit diskutiert wird und zu der es nun Neuigkeiten gibt. 130 Experten aus acht europäischen Ländern haben in den vergangenen Wochen das Konzept für die Corona-Warn-App entwickelt. Und die soll nun Ende der Osterferien einsatzbereit sein.

Die App kann dabei helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Um hingegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzudämmen, gibt es die staatlichen Soforthilfen für Unternehmen. Allein in Schwaben wurden bisher 30.700 Anträge gestellt. Der größte Teil hat das Geld wohl nötig - nachträgliche Prüfungen sollen aber betrügerische Anträge enttarnen.

Nachträglich - was heißt das eigentlich? Aktuell ist schließlich zum Beispiel noch völlig unklar, wie eigentlich der Ausstieg aus den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen aussehen könnte. Wir haben Experten zu möglichen Exit-Strategien befragt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 103.228 Fälle, das sind 4003 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 27.564 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1401 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 211 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

