Das Corona-Update vom 18. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Regeln fallen. In den nächsten Wochen werden die Maßnahmen nach und nach zurück- genommen. Bis zum 20. März soll das öffentliche Leben fast komplett in seinen Vor-Corona-Zustand zurückkehren. Man könnte von einem Freedom Day sprechen, wie ihn beispielsweise die britische Regierung ausgerufen hat. Unten den Regierenden in Deutschland ist man da zurückhaltender in der Rhetorik. Gesundheitsminister Lauterbach jedenfalls hält wenig von einem Freiheitstag. Warum? Das lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Das öffentliche Leben kehrt zurück und damit auch die Festivals. Für Augsburg heißt das: In diesem Jahr findet wieder das Modular-Festival statt. Und zwar im großen Stil. Welche Bands auftreten werden, erfahren Sie hier.

Für heißt das: In diesem Jahr findet wieder das Modular-Festival statt. Und zwar im großen Stil. Welche Bands auftreten werden, erfahren Sie hier. Die Schülerinnen und Schüler haben wieder ein Pandemie-Halbjahr überstanden , jetzt standen die ersten Beurteilungen an. Können sie überhaupt gerecht sein? Sogar das allgemeine Konzept von Noten wird infrage gestellt.

, jetzt standen die ersten Beurteilungen an. Können sie überhaupt gerecht sein? Sogar das allgemeine Konzept von Noten wird infrage gestellt. „Was uns im Herbst und Winter erwartet, kann heute noch niemand vorhersehen“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek . Gehen wir ohne Notfall-Plan in den nächsten Corona-Herbst? Die FDP jedenfalls will keine neuen Regeln für die Zeit nach dem 20. März aufstellen. Mehr zur Lockerungsdebatte: hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 13.035.941 Fälle verzeichnet, das sind 235.626 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.397.315 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 49.051 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.578.214 Impfungen verabreicht. 63.335.790 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,2 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.362.509 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.484.531 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Stadt Augsburg bietet einen zusätzlichen Standort für PCR-Tests an. Die Örtlichkeit ist bekannt. Am Plärrer sind mittlerweile zusätzliche Testspuren eingerichtet.

Nach Kritik wegen Wartezeit: So ist der Stand im Augsburger Testzentrum

Ab kommender Woche ist Impfen wieder ohne Termin möglich. Die Termin-Hotline wird stillgelegt. Fallzahlen werden sonntags nicht mehr aktuell übermittelt.

Impfungen und Corona-Fälle: Das ändert sich im Landkreis Augsburg