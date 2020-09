05:33 Uhr

Ab Montag wieder Straßen im Landkreis Dillingen gesperrt

Betroffen sind die Strecken Dillingen–Holzheim und die Strecke Kicklingen–Wertingen. Das sind die Umleitungsstrecken.

Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert, dass die Sanierungsarbeiten auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Holzheim sowie der Staatsstraße 2030 vom Ortsausgang Kicklingen in Richtung Wertingen ab Montag, 21. September, fortgesetzt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit.

1,1 Kilometer einseitig gesperrt

Nachdem die vorbereitenden Fräsarbeiten von der Baufirma erfolgreich und zügig abgeschlossen wurden, findet nun der bereits angekündigte Einbau eines neuen Kaltasphaltdeckenbelags statt. Dieser Deckeneinbau beginnt ab Montag, auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Holzheim. Hierfür muss die Strecke nach der Donaubrücke für etwa 1,1 Kilometer einseitig gesperrt werden, um einen zügigen Einbau sowie eine sichere Abwicklung des Verkehrs zu gewährleisten.

Damit die Verkehrsbeeinträchtigungen jedoch so gering wie möglich ausfallen, erfolgt die Sperrung erst ab 8 Uhr. Während der Einbauarbeiten bleibt die Strecke in Fahrtrichtung Holzheim offen. In Fahrtrichtung Dillingen wird der Verkehr über Wertingen– Binswangen– Höchstädt umgeleitet.

Bis Donnerstag, 24. September

Ab Dienstagvormittag, 22. September, wird laut Pressemitteilung der neue Deckenbelag auf der Staatsstraße 2030 ab dem Ortsausgang Kicklingen in Richtung Wertingen bis auf Höhe der Abzweigung nach Höchstädt unter erneuter Vollsperrung eingebaut. Die Einbauarbeiten sind bei entsprechenden Witterungsbedingungen bis Donnerstag, 24. September, geplant. Das teilt das Bauamt in seiner Pressemitteilung mit.

Um Verständnis wird gebeten

Die dafür ausgeschilderte Umleitungsstrecke verläuft in Fahrtrichtung Wertingen wieder über Dillingen–Holzheim–Binswangen. In Fahrtrichtung Dillingen wird erneut über Wertingen–Binswangen– Höchstädt umgeleitet. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen, um eine sichere, schnelle und qualitativ gute Abwicklung der Baumaßnahme gewährleisten zu können. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen