Ein zweites Leben für Kater Kasimir

Kurz nach der Vermittlung aus dem Höchstädter Tierheim erkrankt ein Kater schwer. Doch so schnell will ihn niemand aufgeben – eine teure Behandlung ist die Folge. Hat sie etwas gebracht?

Es ist ein Schock für Steffi, die nur mit ihrem Vornamen in der Zeitung stehen möchte: Nur eine Woche, nachdem sie den heute einjährigen Kater Kasimir aus dem Tierheim des Landkreises in Höchstädt adoptiert hat, geht es dem Tier sehr schlecht. Der Kater ist träge, schließlich bläht sich sein Bauch ungewöhnlich auf, erinnert sich Steffi: „Der Tierarzt sagte, die Katze wird sterben.“ Dass es anders kam, ist zwei Menschen zu verdanken, die ihn nicht aufgegeben haben.

Kater Kasimir hatte es mit Coronaviren zu tun, nur mit anderen als diejenigen, die für die Corona-Pandemie verantwortlich sind: Feline infektiöse Peritonitis, kurz FIP, wird durch bestimmte Coronaviren verursacht. Oft erkranken Katzen, die mit vielen anderen Artgenossen zusammenleben. Auch Stress ist ein Risikofaktor, erklärt Tierheimleiterin Ariane Dallmaier.

Sie sitzt auf dem Fußboden im Haus von Kasimirs neuen Besitzern und beobachtet den Kater, der zwar noch recht mager aussieht, doch immerhin aufgeweckt durchs Wohnzimmer spaziert. Immer wieder hört man ein fiependes Röcheln. Für Dallmaier stand außer Frage, dass Kasimir eingeschläfert wird. „Man muss es mindestens einmal probiert haben“, findet sie. Dallmaier hängt an ihren Schützlingen. „Ich hätte ihn auch zurückgenommen“, sagt Dallmaier.

Das vielversprechende Medikament ist in Deutschland nicht zugelassen

Doch Steffi hat sich entschieden, sie möchte den Kater behalten. Für die beiden Frauen beginnt eine Zeit, die sie eng zusammenschweißt: FIP kann mit einem neuen antiviralen Medikament behandelt werden. Das ist jedoch in Deutschland nicht zugelassen, Tierärztinnen und Tierärzte dürfen es nicht verabreichen. Dallmaier sagt, sie sei jeden Abend zur neuen Besitzerin gefahren und habe mit ihr zusammen die Spritzen verabreicht. Die seien für die Tiere nämlich sehr unangenehm. 84 Spritzen waren das. Nach weiteren 84 Tagen Wartezeit kann man beurteilen, ob die Therapie angeschlagen hat.

Mit gehäkelten Adventskalendern will Tierheimleiterin Ariane Dallmaier einen Teil der Kosten wieder reinholen. Foto: Christina Brummer

Doch kurz vor Ende der Spritzerei dann der Schock: Kasimir bekommt kaum Luft, sein Hals ist zugeschwollen. Die beiden fahren ihn in die Augsburger Tierklinik. Dort wird klar, dass Kasimir operiert werden muss. Das Tierheim entscheidet, die rettende OP zu finanzieren.

Nun ist der Kater wieder zu Hause

Mit der FIP-Infektion habe die neuerliche Erkrankung nichts zu tun, da ist sich Dallmaier sicher. Zehn Tage verbringt der Kater in der Klinik, muss auch dort immer wieder von den beiden gegen FIP gespritzt werden. Nun ist Kasimir wieder in seinem neuen Zuhause. Nur noch eine kahle Stelle an seinem Hals erinnert an die Operation.

Die neue Besitzerin ist sich jedoch sicher, dass sie die Mühe wieder auf sich nehmen würde. „Wenn es nur um FIP geht, ist der Aufwand überschaubar“, sagt Steffi. Um sich gegenseitig bei der Behandlung der Krankheit zu unterstützen, haben sich auf sozialen Netzwerken bereits Gruppen zusammengefunden.

In FIP-Gruppen tauschen sich Katzenfans aus

So ist eine Gemeinschaft entstanden, in der sich Katzenbesitzer und -besitzerinnen über die Behandlung austauschen können. Für die beiden Frauen ist vor allem eines wichtig: nicht kampflos aufgeben. „Wenn ich gesehen hätte, dass Kasimir sehr leidet, dann hätte ich mich schon gefragt, warum wir weitermachen sollen. Aber er hatte einen Kampfwillen, das habe ich gesehen“, ist sich Steffi sicher.

Ob Kasimir den Kampf gegen die Krankheit gewinnt, wird sich erst nach Ablauf der Wartezeit zeigen. Für das Tierheim, aber auch für die neue Besitzerin hat sich der Einsatz zwar gelohnt, dennoch seien vor allem für die Operation enorme Kosten von etwa 4500 Euro entstanden, die der Tierschutzverein übernommen habe, sagt Dallmaier. Um zumindest einen Teil der Ausgaben wieder reinzuholen, hat Dallmaiers Mutter in aufwendiger Handarbeit mehrere Adventskalender gehäkelt, die aus jeweils 24 kleinen Säckchen und Täschchen bestehen.

Man kann Adventskalender ersteigern und Kasimir unterstützen

Die Adventskalender möchte Dallmaier nun versteigern. Ist all der Aufwand nicht ein wenig übertrieben? Für die beiden Katzenmamas nicht. „Man operiert ja auch Tiere mit Karzinomen“, sagt Dallmaier. „Man muss es doch zumindest einmal versuchen!“ Kasimir hat damit, so viel ist sicher, eine zweite Chance bekommen.

Ersteigern kann man die Adventskalender bis zum 31. Oktober über die Facebook- und Instagram-Seite des Höchstädter Tierheims.