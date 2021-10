Binswangen

vor 44 Min.

Wissen vermitteln, damit Judenhass keine Chance hat

Plus Der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle spricht zum Abschluss der Dillinger Kulturtage in der Synagoge. Er erinnert an das jüdische Leben in Deutschland.

Von Margot Sylvia Ruf

Glanzvoll und denkwürdig zugleich gingen in der Alten Synagoge in Binswangen die 22. Kulturtage des Landkreises zu Ende. Sie waren unter erschwerten Pandemie-Bedingungen von den Organisatoren engagiert und reduziert im Umfang ermöglicht worden. Viele Bürger nahmen dankbar das Angebot an. Verbunden war der Festakt an historischer Stätte mit Erinnern an „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, 495 Jahre jüdische Tradition in Binswangen sowie 25 Jahre Kulturarbeit in der Synagoge“.

