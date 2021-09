Dillingen

vor 21 Min.

Wahl: Nur zwei Frauen aus der Region schafften es bisher in den Bundestag

Plus Gabriele Fograscher (SPD) vertrat 23 Jahre den Wahlkreis in Berlin, für Doris Meyer (CSU) war dagegen schon nach drei Jahren Schluss. Drei Frauen treten dieses Mal in Wahlkreis an.

Von Berthold Veh

Bei den Direktkandidaten war die Bundestagswahl 2017 in unserem Wahlkreis 254 eine reine Männersache. Unter den zwölf Erststimmenbewerbern fand sich keine einzige Frau. Dies hat sich dieses Mal verändert. Mit Edeltraud Schwarz ( AfD), Kristin Burger (V-Partei3) und Barbara Riesner (Die Basis) bewerben sich drei Frauen um die Erststimme – bei erneut zwölf Kandidaten und Kandidatinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen