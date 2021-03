06.03.2021

Corona: Mehrere illegale Partys im Landkreis Dillingen

Die Polizei hat verschiedene Hinweise bekommen. Was die beteiligten Personen nun erwartet.

Der Polizei Dillingen sind am Wochenende mehrere illegale Corona-Partys gemeldet worden. Gleich zwei Mal mussten die Beamten dabei nach Glött fahren. Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einem Baucontainer an der Kläranlage gerufen. Vor Ort konnten durch die Streife insgesamt acht Personen, darunter vorwiegend Einheimische, angetroffen werden. Von den Feiernden trug zudem auch niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung. Gegen die jungen Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Die Party wurde von der Polizei aufgelöst. Zu einer erneuten Mitteilung über ein Treffen mehrerer Heranwachsender an diesem Baucontainer in Glött, der als Jugendtreff genutzt wird, kam es am Samstagabend.

Einer 20-Jährigen wurde es zu viel

Dort wurden zwei 20- und ein 21-Jähriger angetroffen, die den Mindestabstand nicht einhielten und keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die jungen Männer erhielten ebenfalls eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Ein weiterer Fall hat sich am Samstag in Holzheim ereignet. Eine 20-Jährige war in der Wohnung eines Bekannten. Nachdem die Anzahl der Personen stetig stieg und ihr die Situation zu heikel wurde, schrieb sie einem Freund gegen 23 Uhr eine Nachricht. Dieser informierte die Polizei. Die Polizei konnte die Wohnung ausfindig machen und traf in der Wohnung auf neun Personen. Diese erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Auch in Lauingen illegal getroffen

Gegen 15 Uhr am Samstag wurde der Polizeiinspektion eine größere Personenansammlung im Innenhof eines Anwesens im Oberanger in Lauingen mitgeteilt. Vor Ort wurden zehn Personen angetroffen. Die Ansammlung wurde aufgelöst und die Teilnehmer erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. So steht es im Polizeibericht. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen