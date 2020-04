vor 41 Min.

Covid-19: Noch ein Todesfall in Bissingen

Im Alten- und Pflegeheim Pro Seniore ist am Freitag eine weitere Heimbewohnerin gestorben. Es ist der fünfte Todesfall in der Einrichtung.

Am Freitagmorgen ist eine weitere Bewohnerin des Seniorenheimes pro Seniore in Bissingen im Krankenhaus verstorben. Sie wurde dort zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Mittag mit.

Damit hat sich die Zahl der verstorbenen Heimbewohner des pro Seniore auf fünf erhöht. Im Landkreis Dillingen sind seit Beginn der Corona-Pandemie damit insgesamt sechs Menschen verstorben.

Zwei Bewohner befinden sich im Dillinger und Donauwörther Krankenhaus

Heute wurden zudem zwei weitere bereits positiv getestete Bewohner des pro Seniore in Bissingen zur stationären Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser eingewiesen. Insgesamt befinden sich derzeit acht Bewohner in stationärer Behandlung in Dillingen und in Donauwörth.

Im Dillinger Kreiskrankenhaus St. Elisabeth werden derzeit neun Covid-19-Patienten versorgt. Davon werden drei intensivmedizinisch betreut, zwei davon wiederum werden beatmet. (Corona-Virus: So bereitet sich das Dillinger Krankenhaus vor). Im Krankenhaus in Wertingen hingegen werden aktuell drei Covid-19-Patienten behandelt, wovon zwei auf der Intensivstation liegen. Davon wird ein Patient beamtet.

Die Zahl der Erkrankten hat sich im Landkreis Dillingen Stand Freitagmorgen auf 192 erhöht. Davon genesen sind 80. Gestorben sind sechs. Quarantänefälle: 202. (pm)

