„Das war ein idiotisches Manöver“

Plus Die Schande von Thüringen macht einige Liberale im Landkreis fassungslos. Die Ereignisse in Thüringen sorgen dafür, dass der Neujahrsempfang der Kreis-FDP abgesagt wird.

Der Kreisvorsitzende der FDP, Alois Jäger, redet nicht lange um den heißen Brei herum. Er sagt: „Es ist eine sehr schwierige Situation für uns.“ Nach der Schande von Erfurt geht er mit seinem Parteikollegen Thomas Kemmerich hart ins Gericht. Dieser hatte sich mit Stimmen der AfD völlig überraschend zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen wählen lassen. Allerdings ruderte Kemmerich gestern Nachmittag zurück und erklärte, dass er sein Amt wieder zur Verfügung stellen will.

Jäger erklärt: „Man kann Kemmerich nicht vorwerfen, dass er gewählt worden ist. Was ich ihm zum Vorwurf mache, ist die Tatsache, dass er ja gesagt hat – und dass vor dem Hintergrund in Thüringen.“ Dort erhielt bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke 23 Prozent der Stimmen.

Die Ereignisse in Erfurt haben konkrete Auswirkungen für den FDP-Kreisverband

Die Schande von Erfurt sorgt aber nicht nur für Verärgerung, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen für den FDP-Kreisverband. Wie Jäger erklärt, muss der Neujahrsempfang verschoben werden. Dieser war für den heutigen Freitag in der Gundelfinger Kutscherschänke terminiert. Als prominenter Gast sollte dabei die Bundesgeneralsekretärin der Freien Demokraten, Linda Teuteberg, sprechen. Doch diese sagte ab. Laut Jäger muss Teuteberg „Krisentermine“ wahrnehmen. „Es wäre auch nicht der richtige Zeitpunkt für den Neujahrsempfang gewesen“, ist Jäger überzeugt. Derzeit sei die Stimmung dafür zu aufgeheizt.

Jäger ist auch auf seinen Parteichef nicht gut zu sprechen. Christian Lindner hätte seiner Meinung nach gleich deutlich machen müssen, dass Kemmerich das Amt nicht hätte annehmen dürfen. Jäger will deshalb auch einen Brief an den Bundesvorstand schreiben. Der FDP-Kreisvorsitzende geht aber davon aus, dass sich die Thüringer Ministerpräsidentenwahl nicht auf den Kommunalwahlkampf auswirken wird. „Hier geht es um Personen und Themen, die die Region betreffen,“ ist der 52-Jährige überzeugt.

Noch immer fassungslos ist Bruno Hempel aus Wertingen. Er ist seit 20 Jahren Ortsvorsitzender der Liberalen und erinnert sich: „Wir hatten in Wertingen eine Fraktion aus Linken, SPD und FDP. Das hat gut harmonisiert.“ Hempel hat Kemmerich persönlich bei den Landtagswahlen in Thüringen im vergangenen Jahr kennengelernt. „Kemmerich hat die AfD komplett abgelehnt, aber noch viel mehr die Linken.“ Dass sich dieser zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, hält er für ein „idiotisches durchsichtiges Manöver“. Hempel ist so verärgert über die Vorgänge in Thüringen, dass er sogar erwägt hatte, aus der Partei auszutreten, falls Kemmerich sein Amt nicht aufgibt.

Für Walter Lohner hat die CDU hat total versagt

Dass sich Kemmerich am Donnerstag für diesen Schritt entscheidet, dürfte Parteifreunde erleichtert haben. Miriam Gruß, FDP-Bürgermeisterin von Gundelfingen, spricht nach der Wahl zunächst davon, dass sie „schockiert“ sei. „Die FDP darf sich nie von Rechtsnationalisten wählen lassen. Wir hier vor Ort grenzen uns ganz klar von der AfD ab“, betont Gruß. Walter Lohner, stellvertretender FDP-Bezirksvorsitzender, nimmt Kemmerich ein Stück weit in Schutz. Dieser habe sich aufstellen lassen und hätte nicht mit einem solchen Verlauf gerechnet. „Er war selbst davon überrascht, dass er gewählt wurde“, sagt Lohner. In seinen Augen hätte auch die CDU „total versagt“. Die Tatsache, dass CDU-Abgeordnete gegen interne Vorgaben abgestimmt haben, sei Indiz dafür, dass die Parteiführung „die Mannschaft nicht im Griff hat“. Georg Barfuß, FDP-Kreisrat aus Lauingen, sieht es entspannter. Die Altparteien sollten sich zusammenreißen und nur nach sich selbst gucken. Dann würde die AfD verschwinden wie zuvor etwa die Piraten. „Ich halte unseren Staat und unsere Demokratie für stark genug.“ Zudem sei nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi, sondern vielleicht nur viel, viel konservativer und ängstlicher.

Und wie beurteilen die Christsozialen den Dammbruch in Thüringen? Johann Popp aus Wertingen ist Stadt-, Kreis- und Bezirksrat der CSU. Er ist der Meinung, dass die CDU-Abgeordneten in Thüringen aus ihrer Sicht mit Thomas Kemmerich das „geringere Übel“ gewählt hätten. Er sagt: „Man kann niemanden vorschreiben, für wen er sich in geheimer Wahl entscheidet.“ Allerdings hätte Kemmerich die Wahl nicht annehmen dürfen, als klar war, dass er mit Stimmen der AfD gesiegt hatte.