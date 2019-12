vor 41 Min.

Die Kandidaten der Bürgerliste

Thomas Häußler führt die Liste der Bürgerliste an.

Thomas Häußler führt die Liste an

Die Mitglieder und Anhänger der Bürgerliste im Landkreis Dillingen kamen im Gasthaus Adler in Aislingen zur Aufstellung der Kandidatenliste für die Kreistagswahl im kommenden Jahr zusammen. Der Erste Vorsitzende Thomas Wippel aus Binswangen lobte, dass es der Bürgerliste auch wieder gelungen sei, eine schlagkräftige Liste mit Kandidaten aus dem ganzen Landkreis Dillingen aufzustellen. Mit einer Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Kräften, die sich für die Region einbringen möchten, werde man den Wählern ein gutes Angebot machen, so Wippel weiter. Der Bürgerliste ist es laut Pressemitteilung ein wichtiges Anliegen, den Kandidaten keine Programme vorzulegen, die diese vertreten müssen; vielmehr will die Bürgerliste ihre Themenschwerpunkte zusammen mit den Kandidaten erarbeiten.

Erste Anregungen einer Arbeitsgruppe wurden durch Kreisrätin Carolin Wanner der Versammlung vorgelegt. Transparenz und Nachhaltigkeit seien zwei wichtige Anliegen, die die Bürgerliste seit ihrer Gründung verfolgt. Kreisrat Erich Herreiner sagte, es sei umso erfreulicher, dass diese Themen Einfluss gewinnen.

Zum Spitzenkandidaten der Liste für die Wahl am 15. März 2020 wurde der amtierende Kreis- und Gemeinderat Thomas Häußler aus Höchstädt, der zugleich auch der Fraktion im Dillinger Kreistag vorsteht, gewählt.

Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten im Einzelnen: 1. Thomas Häußler, Höchstädt, 2. Erich Herreiner, Bachhagel, 3. Carolin Wanner, Höchstädt, 4. Richard Drexler, Unterthürheim, 5. Thomas Wippel, Binswangen, 6. Manuel Schuster, Aislingen, 7. Thomas Schadl, Lauingen, 8. Michael Sinning, Finningen, 9. Florian Steidle, Gundelfingen, 10. Ralf Kindelmann, Syrgenstein, 11. Ramona Bernhard, Höchstädt, 12. Georg Wiedenmann, Gundelfingen, 13. Alla Schander, Dillingen, 14. Marti Kienle, Ziertheim, 15. Reinhard Kienmoser, Ziertheim, 16. Georg Zimmermann, Wittislingen, 17. Michaela Harlacher, Mörslingen, 18. Michael Wanner, Bissingen, 19. Thomas Fluhry, Dillingen, 20. Florian Leicht, Dillingen, 21. Johann Hitzler, Aislingen, 22. Natalia Schreiber, Dillingen, 23. Stefan Demharter, Schwenningen, 24. Angelika Spies, Höchstädt, 25. Christian Deisenhofer, Wertingen, 26. Markus Mengele, Blindheim, 27. Elmar Schilling, Schwenningen, 28. Rudolf Kratochvil, Wertingen, 29. Peter Herreiner, Finningen, 30. Jürgen Dietmayr, Wertingen, 31. Michaela Ramold, Dillingen, 32. Karl Heider, Bissingen, 33. Fritz Oliver, Glött, 34. Stefanie Wahl, Dillingen, 35. Gabriele Schmid, Dillingen, 36. Christian Zahler, Frauenstetten, 37. Monique Häntsch, Dillingen, 38. Stefan Gärtner, Dillingen, 39. Sylvia Häußler, Blindheim, 40. Claudia Baur, Zöschingen, 41. Christian Neidlinger Unterthürheim, 42. Ludwig Kraus, Höchstädt, 43. Elmar Waltl, Dillingen, 44. Denise Meiser, Holzheim, 45. Samantha Schmid, Höchstädt, 46. Christian Rau, Syrgenstein, 47. Philipp Oefele, Lauterbach, 48. Uta Hill, Villenbach, 49. Leonhard Reck, Ziertheim, 50. Johannes Scherer, Blindheim, 51. Andrea Uhl, Aislingen, 52. Patrick Brenner, Lauingen, 53. Georg Rauch, Wertingen, 54. Melanie Schüle, Bissingen, 55. Sabrina Steiner, Dillingen, 56. Stefan Stricker, Wittislingen, 57. Bernd Stutzmüller, Syrgenstein, 58. Martin Häußler, Dillingen, 59. Daniela Wippel, Binswangen, 60. Martin Mayer, Unterglauheim. Ersatzkandidaten sind Christine Dußling aus Mörslingen, Bernd Spiller aus Oberglauheim, Stephan Burghard aus Binswangen, Sven Kindelmann aus Syrgenstein, Angela Spiller aus Unterglauheim, Robert Baumann aus Höchstädt und Thomas Gerstmeier aus Unterglauheim. (pm)

Themen folgen