Die Anwohner der Diemantsteiner Ortsmitte "sind gebeutelt“

Viele Einwohner in Diemantstein wünschen sich seit Jahren dringlichst eine Umgehungsstraße. Die ist geplant, mehr aber aktuell nicht.

Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, das Geschirr wackelt in den Schränken: Viele Anwohner in Diemantstein wünschen sich sehnlichst und seit Jahren eine Umgehungsstraße. Auch, weil es bereits tödliche Unfälle gab.

Von Simone Bronnhuber

Die Plakataktion hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Naturschützer aus dem Landkreis Dillingen haben sich bei Diemantstein getroffen und gegen die geplante Umgehungsstraße protestiert. Dafür haben sie eine 350 Quadratmeter große Folie ausgelegt, die den möglichen Flächenfraß für eine Umgehung an dieser Stelle im Kesseltal darstellen soll. Stefan Rieder hat von der Aktion in der Heimatzeitung gelesen – und die Argumente, die von den Naturschützern gegen eine Umgehungsstraße aufgezählt wurden, sind für ihn „an den Haaren herbeigezogen“.

