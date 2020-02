vor 14 Min.

Dillingen: Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Beim Abbiegen vom Dillinger Heckenweg in die Kapuzinerstraße hat eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren.

Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei am Dienstag um 13.20 Uhr. Die 55-jährige Autofahrerin hatte die querende Fußgängerin übersehen und mit dem Wagen touchiert. Dabei stürzte die 56-Jährige zu Boden. Sie erlitt leichte Verletzungen an Knie und Hand zu. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die Fußgängerin wieder entlassen werden.

Auch in Wittislingen hat sich ein Unfall ereignet

Am gleichen Tag abends um 18.30 Uhr wollte eine 38-Jährige mit ihrem Wagen von der Kreisstraße DLG 7 bei Wittislingen auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße in Richtung Lauingen abbiegen. Hierbei übersah sie eine in Richtung Ziertheim fahrende Audi-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen