Dillingen

11:38 Uhr

Hans Roch - mit 28 bereits Druckerei-Chef in Dillingen

Hans Roch (rechts) hat im Alter von 28 Jahren die Firma Roch-Druck in Dillingen von seinem Vater Hans Roch übernommen.

Plus Hans Roch übernimmt im Alter von 28 Jahren die Dillinger Firma Roch-Druck von seinem Vater. Er führt den Traditionsbetrieb in vierter Generation – und hat gleich am Anfang ein ernstes Problem zu lösen.

Von Berthold Veh

Mit ihrer geschwungenen Fassade und den kräftigen Farben ist die Druckerei Roch im Gewerbegebiet zwischen Dillingen und Steinheim ein Hingucker. „Wenn die Sträucher an der Bundesstraße nicht noch weiterwachsen“, wie der bisherige Firmenchef Hans Roch anmerkt.

