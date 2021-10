Radfahrer prallen in Dillingen zusammen: Schüler rennt davon

Eine 77-jährige Frau wird dabei verletzt. Auch in Lauingen kam es zu einem Unfall mit einem Radler.

Zu einem Unfall ist es am Dienstag gegen 15.45 Uhr gekommen, als ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad die Tilsiter Straße in Dillingen befuhr und mit einer entgegenkommenden 77-jährigen Fahrradfahrerin, die die Remigius-Vogel-Straße entlangfuhr, zusammenstieß. An der Einmündung prallten beide Fahrradfahrer zusammen, wobei die 77-Jährige stürzte. Der Schüler flüchtete zunächst mit seinem Fahrrad, konnte aber durch einen Zeugen gestellt werden, so die Polizei. Die 77 Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Radfahrer stürzt auf die Straße

Gegen 15.45 Uhr wollte eine 20-jährige Autofahrerin von der Herzog-Georg-Straße i Lauingen in die Einfahrt des Elisabethenstifts einbiegen. Dabei übersah sie einen parallel zu ihr fahrenden Fahrradfahrer, der in ihren Pkw prallte und auf die Fahrbahn stürzte. Vor Ort einigte man sich darauf, dass der Fahrradfahrer sich von einem Arzt untersuchen lassen wollte, die Unfallverursacherin übergab daraufhin auch ihre Personalien, vergaß jedoch sich die Daten des Fahrradfahrers aufzuschreiben.



Der Fahrradfahrer meldete sich nach dem Unfall nicht mehr. So steht es im Polizeibericht. Die Polizei Dillingen bittet daher darum, dass sich der beteiligten Radfahrer unter der Telefon 09071/560 oder bei der Unfallverursacherin meldeten. (pol)