Dillingen

vor 26 Min.

Schnäppchenjäger stürmen Dillinger Flohmarkt

Der Dillinger Flohmarkt war am Sonntag unglaublich gut besucht. Das sorgte für Bilder, die wegen Corona schon lange nicht mehr alltäglich sind. Von den Besuchern mussten die Maskenpflicht und der Abstand eingehalten werden. Letzteres war in manchen Abschnitten jedoch nur schwer möglich.

Plus Besucherscharen strömen zum ersten Trödel nach dem Lockdown auf den Dillinger Baywa-Parkplatz. Sogar die Polizei ist von der Veranstaltung überrascht.

Von Dominik Bunk

Zahlreiche Verkaufsstände, ein großes Angebot und geschäftiges Treiben – so kennen die Dillinger ihre Flohmärkte. Wie eine Woche zuvor in Wertingen hat nun auch in Dillingen der erste Trödelmarkt seit den Lockerungen stattgefunden. Der kommt am Sonntag bei den Menschen gut an. Und zwar so gut, dass sich die Parkplatzsuche um die Baywa herum als sehr problematisch herausstellt. Stellplätze umliegender Betriebe sind überfüllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen