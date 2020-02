vor 23 Min.

Ein Benefizkonzert für sauberes Trinkwasser

Beim Konzert im Höchstädter Schloss, das der Rotaract Club organisiert, engagiert sich auch die Wertinger Musikschule

Der Rotaract Club Dillingen/ Günzburg veranstaltet am Samstag, 21. März, ein Benefizkonzert im Schloss Höchstädt zum Thema Wasser. Auslöser für die Themenwahl ist das Ziel aller Rotaract Clubs in Deutschland, in diesem Jahr auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufmerksam zu machen.

Die 17 von den Vereinten Nationen formulierten Ziele sollen, wie der Rotaract-Club mitteilt, für jeden Menschen Inspiration sein, selbst aktiv für eine nachhaltige Entwicklung unserer Weltgemeinschaft zu werden. Das Konzert der jungen Rotarier widmet sich dem 6. Ziel: „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“.

Hinter dem Konzerttitel „Was(s)erreichen“ steht das Ziel, zusammen mit den Musikern und dem Publikum zwei international agierende Projekte zu unterstützen, die sich für sauberes Trinkwasser weltweit einsetzen. In einer Ausstellung, die das Konzert begleiten wird, bekommen die Besucher die Gelegenheit, sich mit dem Thema auseiannanderzusetzen und die Projekte, die mit den Eintrittsgeldern unterstützt werden, kennenzulernen. Maximiliana Grimminger, die Organisatorin der Veranstaltung, freut sich, dass die Rotaracter die Musikschule Wertingen als musikalischen Partner gewinnen konnten.

Die Schüler der Musikschule Wertingen stellen sich gern in den Dienst dieser Sache. Genauso vielfältig, wie das Element Wasser, wird auch das musikalische Programm sein. Mehr als 40 Musiker beteiligen sich mit ihren Ensembles und Bands am Programm. Die Zuhörer dürfen sich laut Schulleiterin Heike Mayr-Hof auf Holz- und Blechbläserkammermusik, ein Percussion-Ensemble und ein kleines Streichorchester freuen. Auch die Rockband „Inside Out“ und die Jazzformation „Sunny“ sind mit von der Partie. (pm)

ins Schloss Höchstätdt ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten sind über die Mailadresse rotaractbenefizkonzert@web.de im Vorverkauf erhältlich. Symbolbild: Matthias Becker

Themen folgen