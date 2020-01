Ein Stadtrat in Höchstädt macht nicht mehr weiter

Plus CSU-Stadtrat Marcus Reichhardt hört nach sechs Jahren im Höchstädter Stadtrat auf. Warum er bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt und welche Beweggründe er hat.

Zehn Männer und zehn Frauen stehen auf der Stadtratsliste der Höchstädter CSU zur Wahl. Kurz vor Jahresende hat der Ortsverband die Nominierten bekannt gegeben. Und es fällt auf: ein Name fehlt. Marcus Reichhardt, aktiver Stadtrat, steht nicht mehr auf der Liste und damit nicht mehr im März zur Wahl. Auf eigenen Wunsch, wie er auf Nachfrage betont. „Es gibt nur einen einzigen Beweggrund, warum ich nicht mehr weitermachen kann: Ich bin selbstständig, habe wahnsinnig viel Arbeit und kann das mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr vereinbaren.“ Denn grundsätzlich habe ihm die Aufgabe als Höchstädter Stadtrat gut gefallen, es sei sehr interessant gewesen. „Man bekommt einen guten Einblick“, sagt Reichhardt.

Wieso Marcus Reichhardt nicht mehr antritt

Trotzdem habe er bereits vor ein paar Wochen den Entschluss gefasst, dieses Amt an den Nagel zu hängen. Der Zeitaufwand sei zu groß geworden. „Meine Kollegen waren überrascht und hätten schon gewollt, dass ich weitermache. Aber es geht zeitlich einfach nicht mehr“, sagt der 51-Jährige. Bis März ist er noch Mitglied im Stadtrat, außerdem ist er weiter im CSU-Ortsverband aktiv. Der Höchstädter Unternehmer ist auch im Bauausschuss sowie im Schulverband vertreten.

Marcus Reichhardt hört nach sechs Jahren im Stadtrat auf. Bild: privat

Mit der Entscheidung von Marcus Reichhardt ist nun auch klar: Alle jetzt aktiven Stadträte im Höchstädter Gremium wollen noch mal im März gewählt werden. Einzig Reichhardt scheidet sicher aus.

Die Sitzverteilung sieht aktuell wie folgt aus: CSU (5): Marcus Reichhardt, Roswitha Riedel, Johannes Gorhau, Stephan Karg, Ludwig Kraus; Freie Wähler (4): Eva Graf-Friedel, Jakob Kehrle, Hans Mesch, Reinhard Kunzmann; FDP (1): Günter Ballis; SPD (3): Wolfgang Konle, Jan Waschke, Manfred Maneth; Höchstädter Forum (1): Gerhard Polifka; Junges Höchstädt (1): Simon Schaller; Oberglauheim (1): Siegfried Mayerle; Deisenhofen (2): Johann Jall, Armin Hopfenzitz; Sonderheim (1): Annett Jung; Schwennenbach (1): Peter Schweyer. Der Vertreter aus Schwennenbach ist noch nicht offiziell vereidigt worden. Wie berichtet, hat die Verwaltung lange nach einem Nachrücker für Simon Wetschenbacher suchen müssen. Schweyer hat vor wenigen Wochen zugesagt und wird in einer der nächsten Sitzung den Stadtteil im Gremium vertreten – mindestens bis 15. März 2020.

Welche Veränderung es im Höchstädter Stadtrat außerdem gibt

Es gibt eine weitere Veränderung im Stadtrat. Zumindest, so teilt es Geschäftsstellenleiter Achim Oelkuch mit, gibt es bereits drei neue Wahlvorschlagsträger. Seit kurz vor Weihnachten liegen für diese Gruppierungen die sogenannten Unterstützungsunterschriftenlisten im Bürgerbüro im Rathaus aus. Bis 3. Februar brauchen alle drei Listen mindestens jeweils 120 Unterschriften. Dann, so erklärt es Oelkuch weiter, sind sie zur Wahl am 15. März zugelassen – wenn der Wahlausschuss grünes Licht gibt. Die Anzahl der Unterschriften richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Weil alle Vorschläge aus der Stadt Höchstädt sind, ist es je die gleiche Summe. Die neuen Wahlvorschlagsträger sind: Pro Höchstädt, Junge Union und V³-Partei. „Alle drei haben zum Stichtag ihre Wahlvorschläge abgegeben. Das macht Sinn, denn so können alle Tage bis zur Frist ausgenutzt werden“, sagt Oelkuch. Trotzdem können weitere Vorschläge noch bis 23. Januar bei ihm im Rathaus abgegeben werden.

Die Listen der anderen Parteien, die bereits im Stadtrat vertreten sind, haben keine Eile. Oelkuch: „Sie brauchen keine Unterstützerunterschriften mehr. Sie sind privilegiert.“ Aktuell sind im Höchstädter Gremium folgende Parteien und Gruppierungen vertreten: CSU, Freie Wähler, SPD, FDP, Junges Höchstädt, Höchstädter Forum sowie die vier Umlandslisten aus Oberglauheim, Deisenhofen, Schwennenbach und Sonderheim.

Warum Höchstädt bei der Kommunalwahl kein Bürgermeister wählt

Bei den Kommunalwahlen im März werden nicht nur Stadt- und Gemeinderäte neu gewählt, sondern auch Bürgermeister. In Höchstädt wird der Rathauschef aber nicht neu gewählt, Gerrit Maneth wurde außerhalb des turnusgemäßen Rhythmus gewählt. Er rückte für Stefan Lenz nach, der aufgrund einer schweren Erkrankung sein Amt als Bürgermeister in Höchstädt vorzeitig beenden musste.

Dafür stehen aber die anderen Bürgermeister-Posten in der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt zur Wahl. Schwenningens Bürgermeister Reinhold Schilling geht in den Ruhestand. Johannes Ebermayer und Bettina Kapfer wollen ihn beerben. Auch in Lutzingen tritt Eugen Götz freiwillig nicht mehr an. Christian Weber möchte sein Nachfolger werden. Blindheims Gemeindeoberhaupt Jürgen Frank bekommt einen Gegenspieler: Walter Ritter tritt zur Wahl an. Finningens Bürgermeister Klaus Friegel hat aktuell keinen Gegenkandidaten. Gewählt wird am Sonntag, 15. März.

