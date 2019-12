Ein bisschen Mallorca in Deisenhofen

Plus Familie Mayer ist vor sieben Jahren auf die spanische Insel ausgewandert. An Weihnachten ist sie auf Heimatbesuch und veranstaltet einen besonderen Garagenverkauf.

Deisenhofen Neblig und nasskalt. Gerade rühmt sich der Landkreis Dillingen nicht mit bestem Wetter. Für alle die hier leben, aber nicht ungewöhnlich. Typisches Donau-Wetter eben. Gianna Christine und Markus Mayer wollten das nicht mehr. Zu viel Nebel und zu kalt war es den beiden. Deshalb haben sie vor sieben Jahren entschlossen, auszuwandern. Ab in die Sonne. Hauptsache in den Süden. Gelandet sind sie wohl auf der beliebtesten Auswanderinsel überhaupt – Palma de Mallorca.

Zur Heimat haben die Mayers noch eine gute Verbindung

Dort hat es aktuell circa 15 Grad, Sonne und klaren Himmel. Aber nicht nur das Wetter war ein Grund für die Auswanderung, wie das Ehepaar erzählt. Auch „wegen des Abenteuers, mal was Neues zu machen“, sagt es. Aus einem Abenteuer ist eine neue Heimat geworden. Ihre „alte“ Heimat liegt ihnen aber trotzdem am Herzen. Der Bezug zum Landkreis Dillingen ist nach wie vor groß.

Gianna Christine Mayer, gebürtige Kraus-Tochter aus Deisenhofen, ist hier aufgewachsen. Ihr Mann Markus kommt gebürtig aus Ingolstadt. Gemeinsam mit ihren drei Kindern hat die Familie lange in Dillingen gelebt. „Alle unsere Kinder gingen hier in den Kindergarten und wir waren Mitglieder der Teddys, der Crossroad-Cowboys und der Lollipops aus Gundelfingen“, so die Mayers.

Was die Familie nach Deisenhofen bringt

Zu allen großen Festen, so auch dieses Weihnachten, fliegt die Familie nach Deutschland und verbringt dort ihren Urlaub. Dieses Mal haben sie nicht nur Geschenke und hoffentlich ein wenig Sonne im Gepäck, sondern eine ganz besondere Idee. Die Mayers veranstalten am kommenden Montag, 23. Dezember, ab 16 bis circa 23 Uhr einen Garagenverkauf zugunsten der Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Im Interview erklärt uns Markus Mayer, was es damit auf sich hat.

Wie ist die Idee zu dieser Kartei-der-Not-Aktion entstanden?

Mayer: Auf einem Flug nach London, um unseren Sohn zu besuchen. Aus der Idee des Garagenverkaufs kamen dann immer weitere Ideen hinzu. Und vor Weihnachten bietet es sich an, etwas Gutes zu tun. Die Kartei der Not kennen wir von unserem Freund und Dillinger Komponisten Robert Christa, der dafür auch schon mehrere Aktionen gemacht hat.

Wie läuft die Aktion genau ab?

Mayer: Es gibt Haushaltswaren, Spielsachen, verschiedene Möbel und vieles mehr. Zehn Prozent des Erlöses gehen an die Kartei der Not.

Damit niemand frieren muss, schenken wir auch Glühwein aus. Die Hälfte davon geht wieder an die Kartei der Not. Und es gibt Weihnachtsmusik. Zwischendrin wollen wir auch selber live musizieren und gemeinsam Weihnachtslieder singen. Wer noch „Restplätzchen“ übrig hat, kann diese gerne vorbeibringen und wir verkaufen sie zu 100 Prozent für den guten Zweck. Irgendwann am Abend werde ich noch einen Vortrag zum Thema „Weltfrieden“ – passend zu Weihnachten – halten.

Wo findet der Garagenverkauf statt?

Mayer: Auf dem Betriebsgelände von Omnibus Kraus in Deisenhofen.

Warum haben Sie sich damals eigentlich für Mallorca entschieden?

Mayer: Gianna wollte hauptsächlich „in den Süden“ und war nicht wählerisch. Ich kannte Mallorca von Reisen und Urlauben her und fand die Insel toll.

Wie und wo leben Sie in Mallorca?

Mayer: Wir haben drei Kinder (21,19,15), wobei unser ältester Sohn bereits ausgezogen ist, einen Hund und drei Katzen. Wir leben in der Nähe von Calas de Mallorca auf einer Finca. Beruflich bin ich Life-Coach sowie freiberuflicher Informatiker. Meine Frau ist Feng-Shui Beraterin.

Sprechen Sie die Landessprache?

Mayer: Wir (Gianna und Markus) konnten etwas Spanisch aus CD-Sprachkursen und etwas Übung aus Urlauben in Spanien und Mexiko. Dadurch dass die Spanier/Mallorquiner sehr entgegenkommend sind, hat das für den Anfang gereicht und wir haben im Lauf der Jahre unseren Wortschatz deutlich erweitert, vor allem um Handwerkerbegriffe ;-). Unsere Kinder hatten „zu tun“, denn sie durften neben spanisch auch noch Katalan lernen. Jetzt sprechen sie beides viel, viel besser als wir.

Wollen Sie mal wieder zurück nach Deutschland oder ist Mallorca Ihre Heimat?

Mayer: Wir haben unsere Heimaten nun auf zwei erweitert. Derzeit gefällt es uns gut hier, aber sag niemals nie.

Oder vielleicht in ein anderes Land auswandern?

Mayer: Durchaus möglich, aber derzeit noch keine Pläne.

Was vermissen Sie aus Deutschland – oder vermissen Sie überhaupt etwas?

Mayer: Gianna vermisst hauptsächlich ihren Heimatwald. Ich würde gerne ab und an länger als hundert Kilometer geradeaus in eine Richtung fahren können. Auf Mallorca kommt hier in allen Richtungen das Meer. Und wir vermissen gerade im Winter unser super gedämmtes und überall warmes Haus, das wir in Tapfheim hatten.

Wie oft sind Sie in Deutschland, im Landkreis Dillingen, zu Besuch?

Mayer: Wir kommen zu allen großen Festen sowie oft auch im Hochsommer, da es uns da in Mallorca oft schon wieder zu heiß ist.

Und andersrum?

Mayer: Ab und an besuchen uns Freunde, was uns freut.

Wo der Garagenverkauf stattfindet

Garagenverkauf Familie Mayer startet ihre Verkaufsaktion am kommenden Montag, 23. Dezember, ab 16 Uhr. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. Der Garagenverkauf findet in der Steinheimerstraße 8a (Betriebsgelände von Omnibus Kraus) in Deisenhofen statt. Es gibt auch Punsch, Plätzchen und warme Getränke.

