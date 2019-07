vor 53 Min.

Eine besondere Party auf einer Dillinger Dachterasse

Das war ein Fest: Die Teilnehmer von „Finde deinen Weg“ haben in einem Jahr am Bib in Dillingen an ihrem Schulabschluss und einer Ausbildungsstelle gearbeitet. Für die meisten von ihnen war das Jahr ein voller Erfolg. Sie haben einen Plan und manch einer hat sogar eine Lehrstelle gefunden.

Es gibt sie auch im Landkreis Dillingen: Jugendliche ohne Abschluss, ohne Ausbildung, ohne Plan. Doch siehe da: Nach einem Jahr haben sie plötzlich eine Perspektive.

Von Cordula Homann

Am Anfang, da waren sich alle etwas fremd. Aber alle hatten etwas gemeinsam: keinen Plan. Die Ausbildung abgebrochen, keine Lehrstelle gefunden, ausgemustert, abgelehnt, verschuldet. Jetzt ist alles anders: Aus einem wilden Haufen ist ein Jahr später eine Familie geworden. Und nicht nur das: Die jungen Leute haben eine Perspektive.

„Ihr wart ein Experiment“, sagt Gabriele Reglin, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (Bib) in Augsburg. Dazu gehört das Bib in Dillingen, angesiedelt im Christa-Hochhaus in der Großen Allee. Und dort, auf der großen Dachterrasse, wird jetzt gefeiert. Reglin fragt: „Wir wollten uns auf jeden von Euch einstellen. Hat das geklappt?“ Einer der jungen Leute ruft: „Definitiv. Es war mega.“

Der Villenbacher hat viele Pläne und eine große Hoffnung

Menschen zwischen 16 und 23 Jahren ohne Schule, ohne Ausbildung, ohne Perspektive, sie werden im Rahmen des Projekts „Finde deinen Weg“ ein Jahr lang betreut. Die Teilnahme ist kostenlos. Nun ist der erste Jahrgang fertig. Jonathan Peck will jetzt im Cap-Markt in Lauingen arbeiten. Noch ein Praktikum, dann soll es losgehen. Der 20-Jährige wollte immer in den Einzelhandel. Aber von Villenbach, seinem Wohnort, nach Welden, zu seiner Ausbildungsstelle, das ging mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur zur Frühschicht. Die war Peck zu einseitig. Er schmiss die Ausbildung. „Naja, und jetzt muss ich erst mal meinen Führerschein zurückholen, und mein Auto und meine Schulden bezahlen“, sagt er und senkt den Blick. All das soll mit dem neuen Job klappen. Er habe sich den Beruf des Einzelhändlers nicht umsonst ausgesucht. Das sei abwechslungsreich und macht ihm Spaß. „Ich hoffe einfach, dass das Leben mir jetzt etwas Glück gönnt.“

"Ich will das. Ich kann das."

Karina Gruber will Zahnarzthelferin werden, unbedingt. Plan B ist die Kinderpflegeschule in Höchstädt. Drei Monate hing die 18-Jährige nach der Schule zuhause herum. Wusste nicht, was aus ihr werden soll. Dann nahm eine Freundin sie mit zu „Finde Deinen Weg“ im Bib. „Hier hab ich mich selbst gefunden. Jetzt weiß ich, was ich will. Ich konnte verschiedene Sachen ausprobieren, wurde motiviert.“ Die beiden Betreuer, Jolanda Palanga und Philip Kraß, seien wie beste Freunde geworden. „Wir sind wie eine Familie, jeder versteht sich mit jedem.“ Zum Bib gehört auch „Kette und Kurbel“, eine Maßnahme, wo gebrauchte Fahrräder auf Vordermann gebracht werden und die „Werkstatt der schönen Dinge“. Dort lernten die Jugendlichen, handwerklich zu arbeiten. „Wir dachten, wir können nichts, aber wir haben das Projekt in der Werkstatt voll schön hingekriegt“, erzählt Karina Gruber stolz. Solche Erfolgserlebnisse hätten ihr Selbstvertrauen gegeben. Jetzt sagt sie mit fester Stimme: „Ich will die Ausbildung. Ich kann das, das passt auch. Und wenn ich die Stelle kriege, dann ziehe ich das durch.“

Von einer Ausbildung als Anlagenmechatroniker träumt Miguel Moschner. Er macht noch ein Praktikum und hofft, dass er dann übernommen wird.

Erst abgebrochen, dann ausgemustert und jetzt? Traumjob!

Silvio Schuhmann hatte ein Ziel: Die Bundeswehr. Doch aus gesundheitlichen Gründen wurde der junge Mann ausgemustert. Zuvor hatte er eine Ausbildung als Hauswirtschafter begonnen. Das gefiel ihm nicht. Jetzt will der 20-Jährige Lackierer werden. Die Zusage ist da. Im September geht es in einem Betrieb in Lauingen los. Auch das Folieren eines Autos interessiert den jungen Mann. „Die Folie konserviert den Lack und den Wert eines Wagens mit“, erklärt er. In der Berufsschule wird Silvio Schuhmann vermutlich zu den Älteren gehören. Aber das macht ihm nichts. „Ich weiß jetzt, wo ich stehe, ich habe mich hier weiterentwickelt. Und wenn einem etwas Spaß macht, dann sollte man es tun. Egal, wie alt man ist.“

Die Freunde sind in der Regel schon weiter

Jessica Grisman ist 19. „Ich hätte viel früher anfangen müssen zu suchen. Dass ich das nicht gemacht habe, bereue ich.“ Die junge Frau mit der blonden Lockenmähne will bei der Lebenshilfe arbeiten und eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelferin machen. Derzeit macht sie dort ein Praktikum, betreut ältere, pflegebedürftige Menschen. Vor einem Jahr wusste sie nur, dass sie gerne etwas Soziales machen will. Doch nach dem Abschluss an der Mittelschule besuchte sie verschiedene Schulen. „Eigentlich habe ich damals gar nichts gemacht.“

Asena Elmas wollte auf die Kinderpflegeschule, unbedingt. „Ich hab’ mich so oft beworben, die wissen das auch.“ Nur hatte die 19-Jährige bis vor einem Jahr gar keinen Schulabschluss. Wäre es an der Mittelschule besser gelaufen, sagt die zierliche junge Frau nachdenklich, sie wäre längst mitten in der Ausbildung. Die meisten Freundinnen hätten längst entweder eine Lehre oder einen anderen Job.

Ein fettes Danke, ein paar Tränchen

Das Programm „Finde Deinen Weg“ zeichne sich dadurch aus, dass man sehr individuell auf die jungen Leute eingehen kann, erklärt Philip Kraß. Das Projekt wird vom Europäischen Sozialfonds unterstützt. So eine Erfolgsquote wie in diesem ersten Kurs habe er noch in keinem Projekt gehabt. „Die Jugendlichen haben sich gegenseitig hochgeschaukelt, gerade bei der Vorbereitung auf den Qualifizierenden Abschluss. Sie sind sogar freiwillig am Wochenende zum Lernen gekommen.“ Die Euphorie sei mal größer, mal kleiner gewesen. Aber wenn die jungen Leute motiviert waren, dann unterrichtete sie ihre Lehrerin Julia Zengerle auch am Wochenende. Der Einsatz der Betreuer ist hoch. Einen aus der Gruppe riefen sie in der Ausbildung jeden einzelnen Tag an, kontrollierten, ob er wirklich aufgestanden und angetreten ist. Auf der Dachterrasse halten Kraß und Palanga jedem ihrer Teilnehmer eine kurze Rede, betonen, wie sich jeder einzelne verbessert habe. So sind die beiden den jungen Leuten sehr wichtig geworden. Karina Gruber und Jessica Grisman halten so eine schöne Rede: „Wir sagen euch ein fettes Danke. Und wir hoffen, dass Euch die Neuen auch so lieben wie wir.“ Erste Tränchen blitzen auf.

Der Stillste in der Truppe ist Kayimi Ali. Er hat noch nichts gefunden. „Das Projekt hier am Bib hat mir Spaß gemacht, am liebsten würde ich noch bleiben“, sagt er leise. Im September beginnt der nächste Kurs. Der Bedarf sei da. Das Netzwerk aus Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt und ESF habe gut funktioniert, sagt Palanga, die das Projekt leitet. Begeistert schaut sie auf die jungen Leute, die sich alle schick gemacht haben und hebt das Glas: „Wir sind so stolz auf Euch, Ihr habt Euch den Erfolg verdient. Das ist Euer Tag. Hoch die Tassen!“

