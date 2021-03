18:00 Uhr

Erste Termine der Kulturtage im Landkreis stehen fest

Die Abschlussveranstaltung der Kreiskulturtage wird Ende Oktober in der Synagoge in Binswangen stattfinden. Nicht nur dieser Termin ist fix. Es gibt auch andere Veranstaltungen, auf die man sich bereits jetzt freuen kann.

Plus Im Herbst gibt es Musik, bildende Kunst, Theater und Literatur im Landkreis Dillingen. Besonders Binswangen spielt dabei eine wichtige Rolle. Was alles geboten ist.

Von Elli Höchstätter

Darauf darf man jetzt schon gespannt sein. Musik, Theater, Literatur und Vorträge – all das wird man im Herbst bei den Landkreis-Kulturtagen wieder genießen können. Diesen Lichtblick in Zeiten der Pandemie stellten Anton Kapfer, der Vorsitzende des Trägervereins „DLG-Kultur und Wir“ und Lydia Edin, die Geschäftsführerin des Kulturamts im Landratsamt, vor.

Die Kulturtage vom 1. bis zum 24. Oktober sind in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Noch nie waren die Planungen für die Veranstaltungen so schwierig, denn die Corona-Krise zwingt das Koordinationsteam zu einer Planung mit mehreren unbekannten Faktoren. So wird Anfang September das Programm final zusammengezurrt – je nach Corona-Zahlen und geltenden Regelungen.

Veranstaltungen finden über das ganze Landkreisgebiet statt

Außerdem wird es in diesem Jahr keine Werbebroschüre und keine Schwerpunktregion geben. Letzteres hat zur Folge, dass Veranstaltungen verstreut über das ganze Landkreisgebiet stattfinden sollen. Dabei will das Veranstaltungsteam in Pandemiezeiten besonders Künstlern und Vereinen aus der Region eine Bühne bereiten.

Die Landkreis-Kulturtage sollen mit einem besonderen Jubiläumsjahr verwoben werden. 2021 steht im Zeichen von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland, 495 Jahren jüdischer Tradition in Binswangen und 25 Jahren Kulturarbeit in der Alten Synagoge. Gründe genug für einige interessante Veranstaltungen. Für den 17. Juni ist ein Vortrag mit Professorin Sabine Ullmann von der Universität Eichstätt vorgesehen.

Führungen in Binswanger Synagoge und jüdischem Friedhof

Sie wird über das Thema „Binswangen in der jüdischen Siedlungslandschaft Schwabens während der Frühen Neuzeit“ sprechen. Am 5. September sind Führungen in der Synagoge in Binswangen und im jüdischen Friedhof im Rahmen des Europäischen Tages der jüdischen Kultur geplant. Der Bogen zu den Landkreis-Kulturtagen schließt sich am 24. Oktober. An diesem Tag wird es die Abschlussveranstaltung in der Alten Synagoge in Binswangen geben.

Kulturinteressierte können sich bereits jetzt einige Termine im Kalender notieren. So ist für den 1. Oktober die Eröffnung der 22. Landkreis-Kulturtage im Stadtsaal in Dillingen geplant. Einen Tag später folgt die Premiere des Stadeltheaters Lauingen. Das Kreischorkonzert in Lauingen ist für den 9. Oktober terminiert und ein Konzert mit M.A Lipp in der Synagoge Binswangen am 10. Oktober. Ein Harfenkonzert wird es am 15. Oktober in Gundelfingen geben und am 21. Oktober einen Lichtbildervortrag in der Stadtgalerie Dillingen.

Bei den Kulturtagen des Landkreises Dillingen wird der Kulturpreis "Herbstzeitlose" verliehen

Ebenfalls vorgesehen ist die Verleihung des Kulturpreises „Herbstzeitlose“. Bei dieser Veranstaltung könne notfalls die Besucherzahl niedrig gehalten werden, so die Organisatoren. Bei den Kreiskulturtagen wird es Veranstaltungen des Kreisjugendrings beziehungsweise des Kreisjugendamtes speziell für die jüngere Generation geben – teilweise auch digital. Kapfer erklärt: „Wir werden das Forum bieten, in dem sich junge Leute einbringen können.“

