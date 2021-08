Gefährliche Giftköder: Sind sie im Landkreis Dillingen ein Problem?

Plus Rattengift und Co. können für Hunde tödliche Folgen haben. Solche Fälle gibt es auch immer wieder im Landkreis Dillingen. Darauf sollten Besitzer beim Spaziergang mit ihren geliebten Vierbeinern achten.

Akuter Durchfall, heftiges Erbrechen und plötzliche Zitteranfälle. Das alles können Symptome für eine Vergiftung sein. Und dann heißt es für Tierhalter: schnellstmöglich Hilfe aufsuchen. Denn, so erklärt es der Höchstädter Tierarzt Dr. Cosmin Filipoi: „Manchmal kann es auch schnell vorbei sein.“