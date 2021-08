Baustellen im Landkreis Dillingen: Diese Straßen werden saniert

Alle Umleitungen im Landkreis Dillingen im Überblick. In Lauingen werden Bauarbeiten verschoben.

Das Landratsamt Dillingen teilt folgende Straßensperrungen für den Landkreis mit: Entgegen der bisherigen Ankündigung beginnen die Bauarbeiten in der Gundelfinger Straße in Lauingen (Donau) eine Woche später, also erst am 6. September und nicht bereits am 30. August. Der Bereich westlich der Friedrich-Ebert-Straße, einschließlich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße, wird demnach vom 6. bis 13. September voll gesperrt.

Bushaltestellen werden nicht angefahren

Vom 6. bis einschließlich 10. September können die Bushaltestellen „Gundelfinger Straße“, „Kastellstraße“ und „Faimingen Mitte“ in Lauingen nicht angefahren werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen „Sparkasse“ in Lauingen und „Echenbrunn“ in Gundelfingen auszuweichen. Der Bereich zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße ist vom 6. September bis 3. Oktober für Anlieger halbseitig befahrbar. Um den Zu- und Abfluss des Anliegerverkehrs aus und zu den Wohngebieten besser koordinieren zu können, muss dieser über die Frühlings- und Johann-Rauschmayr-Straße erfolgen.

Umleitung führt von Faimingen über die B16

Im Zeitraum vom 4. bis 22. Oktober muss die Fahrbahn zwischen den Kreuzungen Friedrich-Ebert-Straße und Riedhauser Straße auch für den Anliegerverkehr komplett gesperrt werden. In dieser Zeit wird eine Querungshilfe für Fußgänger im Bereich der St.-Martin-Straße hergestellt und im gesamten Bereich eine neue Deckschicht eingebaut. Zudem werden Markierungsarbeiten ausgeführt. Die Umleitung führt von Faimingen über die B16 nach Lauingen und umgekehrt und ist ausgeschildert.

Wegen Deckenbauarbeiten kann die Bushaltestelle in Unterfinningen am Freitag, 3. September, nicht angefahren werden. Fahrgäste aus Unterfinningen werden gebeten, die Bushaltestelle in Oberfinningen am 3. September zu benutzen. Vom 30. August bis 10. September wird der Kreisverkehr bei Ballhausen gesperrt. Im Bereich wird die Deckschicht erneuert. Der Verkehr von Syrgenstein in Richtung Heidenheim und umgekehrt wird über Staufen, der Verkehr in Richtung Giengen und umgekehrt wird über Landshausen und Bachhagel umgeleitet.

Bei schlechter Witterung kommt es zu Verschiebungen

Vom 30. August bis 10. September wird die Kreisstraße von Deisenhofen nach Lutzingen wegen Deckenbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Länge der Baustelle beträgt 1,5 Kilometer. Die Umleitung führt von Deisenhofen über Höchstädt nach Lutzingen und umgekehrt und ist ausgeschildert.

Vom 30. August bis 10. September wird die Kreisstraße ab dem Ortsende Oberfinningen bis zur Ortsmitte Unterfinningen wegen Deckenbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Länge der Baustelle beträgt 680 Meter, wovon sich 230 Meter innerorts befinden. Die Umleitung führt von Mörslingen über die Gemeindeverbindungsstraße nach Unterfinningen und umgekehrt und ist ausgeschildert. Bei schlechter Witterung sind zeitliche Verschiebungen bei den einzelnen Baustellen möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. (pm)