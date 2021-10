Auf so mancher Bühne im Kreis Dillingen wird wieder Theater gespielt

Die Ensembles im Landkreis Dillingen wollen die verwaisten Corona-Bühnen wieder mit lustigen Schwänken und Komödien beleben. Aber nicht alle spielen.

Die Kultur hat im Landkreis Dillingen dank der 22. Kulturtage wieder Einzug gehalten. Zwar in kleinen Schritten und mit der coronabedingten Vorgabe, die 3G- und Abstandsregeln einzuhalten.

Neben zahlreichen Veranstaltungen in den Bereichen Konzerte, Literatur und Kunst sind auch zwei Kabarettgastspiele in Lauterbach und Holzheim eingeplant, und die Kolpingbühne Höchstädt wird am Samstag, 23. Oktober, die Premierenvorstellung einer Komödie spielen. Daneben sollte am selben Tag im Stadeltheater Lauingen eine Premiere stattfinden, die aus Krankheitsgründen jedoch kurzfristig abgesagt werden musste. Doch wie steht es ansonsten um die Theaterbühnen im Landkreis? Nachdem nun die strengen Pandemieeinschränkungen gelockert wurden, könnten doch die sonst so begeisterten Theatergruppen im Landkreis wieder ihr Spiel aufnehmen, um ihr Publikum zu unterhalten. Und, was nach den Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen besonders wichtig erscheint, zum Lachen zu bringen.

Die Kolpingbühne Höchstädt macht den Anfang. Auf der Bühne, die in diesem Jahr aus Gründen des Hygienekonzepts (3G-Regel und Abstandsregel) in der Nordschwabenhalle stehen wird, spielt das Ensemble den Schwank „Gelegenheit macht Diebe“. Insgesamt werden neben der Premiere noch sieben weitere Aufführungen gezeigt.

Vorstellungen im Herbst und im Winter im Landkreis Dillingen

Den ersten Schritt auf die Bühne während der Pandemieeinschränkungen wagte das Theaterensemble Lutzingen, das an zwei Spieltagen im Sommer mit einem Einakter im IBL sein Publikum zum herzhaften Lachen brachte. Planungen für weitere Theateraufführungen sind jedoch auf Eis gelegt worden. So werden die schon traditionellen Theatervorstellungen im Herbst und Winter in Hausen, Steinheim, Fristingen, Kicklingen, Laugna, Medlingen, Mörslingen, beim Spaßclub Lauingen sowie dem Burggrabentheater Gundelfingen coronabedingt ausfallen. „Wir hatten einfach keine Planungssicherheit“, so die übereinstimmende Aussage der Theatermacher.

Mit Mundschutz und Abstand wurde geprobt

Und Proben mit Mundschutz und Abstandsregeln seien für die Aktiven auch nicht zumutbar gewesen, was andererseits auch zu keinem problemlosen Spielbetrieb geführt hätte. Diese Theater planen ihren Wiederbeginn für den Herbst im Jahr 2022. Etwas anders sieht es für das Frühjahr und die Zeit um Ostern des Jahres 2022 aus. Dann wollen die Aschbergbühne Holzheim, die Theatergruppe des FC Unterbechingen, die Vhs-Theatergruppe „Lampenfieber“, die Theatergruppen Villenbach und Gottmannshofen ihre Komödien und Schwänke auf die Bühne bringen.

Lesen Sie dazu auch

Einzig das Theaterensemble Lutzingen hatte im Landkreis an zwei Tagen im August mit einem „Sommertheater“ die Menschen zur IBL-Bühne eingeladen, um wieder herzhaft lachen zu können. Foto: Ulrich Wagner (Symbol)

Die meisten der Laientheater hatten sich mit ihren Proben der Stücke auf die Saison 2020 eingestellt, die jedoch komplett ausfallen musste. Möglicherweise werde das eine oder andere Ensemble auf diese bereits geprobten Stücke zurückgreifen. Da hätten die Schauspielerinnen und Schauspieler noch häufig ihren Text und das Spiel parat, was dann nur noch in weiteren Proben aufgefrischt werden müsse.

Eines sei jedoch sicher: „Wenn die Pandemieeinschränkungen so nach und nach noch weiter gelockert werden oder sogar vollkommen verschwinden, dann haben die Menschen wieder die Möglichkeit, in ihrem Wirtshaus- oder Bauerntheater herzhaft zu lachen“, sagt Jürgen Herrmann von der Aschbergbühne in Holzheim voller Optimismus.