Autofahrerin, Biker und Pedelec-Fahrer erleiden bei Unfällen Verletzungen

Drei Unfälle in Glött, Bachhagel und Dillingen haben die Polizeiinspektion Dillingen am Samstag beschäftigt. In Bachhagel stürzte ein Motorradfahrer.

Zu drei Verkehrsunfällen mit Verletzten ist die Polizei am Samstag im Kreis Dillingen gerufen worden. Kurz vor 9 Uhr hatte eine 19-Jährige mit dem Auto die Kreisstraße DLG 8 zwischen dem Glötter Ortsteil Heudorf und Waldkirch befahren. In einer lang gezogenen Linkskurve steuerte die junge Frau ihren Wagen laut Polizeibericht alleinbeteiligt zu weit nach rechts und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Beim Aufprall erlitt die 19-Jährige leichte Verletzungen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.

Autofahrer übersieht in Bachhagel Motorradfahrer

Ein weiterer Verkehrsunfall passierte gegen 15.20 Uhr in Bachhagel. Ein 48-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wollte von der Hauptstraße, aus Richtung Tratzbergstraße kommend, nach links auf den Kirchplatz abbiegen. Dabei kam ihm ein 33-jähriger Motorradfahrer entgegen. Der Biker musste nach Angaben der Polizei stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu verhindern. Aufgrund des starken Bremsvorgangs stürzte der 33-Jährige vom Motorrad. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Heidenheim gebracht werden. Ein Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt, am Motorrad entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Pedelec-Fahrer übersieht Auto

Verletzungen erlitt auch ein 77-jähriger Fahrer eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall in Dillingen. Der Senior wollte am Samstag gegen 15.35 Uhr mit seinem Gefährt von der Bahnhofstraße nach links in die Große Allee abbiegen. Dabei nahm er laut Polizei einem 26-jährigen Autofahrer, der auf der Großen Allee aus Richtung Lauingen stadteinwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Trotz Vollbremsung und eines Ausweichmanövers kollidierte der 26-Jährige mit seinem Wagen mit dem Pedelec des 77-Jährigen. Der Radler stürzte von seinem Gefährt, wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. (pol)