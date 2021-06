Corona-Update: Die Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt leicht

es ist so unvorstellbar lächerlich, dass aufgrund dieser Zahlen noch eine nächtliche Ausgangssperre gilt usw.. in Augsburg ist fast alles auf..Menschenmassen in der Stadt.. keinerlei Tests mehr nötig usw.. Außengastronomie auf.. mich wundert es wirklich, dass die Leute dies mittragen.. jeder verstorbene Mensch ist eine unfassbare Tragödie.. aber 100 im Landkreis in 1,5 Jahren und deswegen diese ganzen gravierenden Einschränkungen usw... für mich einfach nur eine unfassbare Panikmache! Und bevor mich hier jemand versucht zu diffamieren.. ich bin kein Corona-Leugner , gehöre keinerlei Gruppierung an! Es sind schlicht und ergreifend die Fakten und diese komplett überzogenen Maßnahmen!

Antworten Melden Permalink