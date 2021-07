Das Wertinger Gymnasium hat einen dringenden Wunsch

Plus Seit Jahren wünscht sich das Wertinger Gymnasium Jugendsozialarbeit in der Schule. Jetzt zeichnet sich wohl eine Lösung ab. Zumindest eine kleine.

Im Dezember 2019 erreichte das Dillinger Landratsamt erneut die Bitte des Wertinger Gymnasiums nach Jugendsozialarbeit an der Schule. Im damaligen Schuljahr hatten 877 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium besucht. Die Schulpsychologin hatte 90 Beratungsfälle registriert.