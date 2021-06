Landkreis Dillingen

13:44 Uhr

Der digitale Impfpass ist im Kreis Dillingen gefragt

Plus Schon in der vergangenen Woche erkundigten sich die ersten Geimpften bei den Apotheken im Landkreis Dillingen nach dem digitalen Impfpass. In Bissingen stehen einige bereits um 8 Uhr vor der Apotheke.

Von Cordula Homann

Seit Montag können Geimpfte über Apotheken einen digitalen Impfpass bekommen. Prompt standen bereits um 8 Uhr die ersten vor ihrer Apotheke. Etwa in Bissingen bei Werner Plepla. Da waren die Kunden schon in der vergangenen Woche vorstellig geworden, kaum dass Gesundheitsminister Jens Spahn den digitalen Impfausweis in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

