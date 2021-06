Drei Unfälle und eine Unfallflucht im Landkreis Dillingen

Gleich drei Mal hat es im Landkreis Dillingen gekracht. Die Polizei meldet aber nur Sachschäden.

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ungefähr 1000 Euro hat sich am Mittwochabend auf der Kreisstraße 29/Medlingen ereignet. Dort kamen sich ein 25-jähriger und ein 72-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ebenfalls am Mittwoch wollte ein 71-jähriger Autolenker in Wertingen von einem Parkplatz aus nach rechts die Augsburger Straße einbiegen. Als ein Bus entgegenkam, lenkte er seinen Pkw laut Polizeibericht zu stark nach rechts ein und touchierte mit dem rechten vorderen Radkasten ein Verkehrszeichen. Diesen wurde dabei verbogen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 4500 Euro.

Auch in Höchstädt und Dillingen ereigneten sich Unfälle

Auf einem Parkplatz in der Höchstädter Friedrich-von-Teck-Straße verursachte am Mittwochvormittag eine 72-jährige Frau einen Blechschaden. Sie wollte mit ihrem Fahrzeug an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei blieb sie mit der linken Fahrzeugseite am Heck des Geparkten hängen. Der Fahrer des beschädigten Autos konnte von den Polizeibeamten ausfindig gemacht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

Bereits am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr parkte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Kleinwagen auf einem Parkplatz in der Dillinger Kneippstraße. Als sie wenige Zeit später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sich Kratzer an der Stoßstange hinten links fest. Durch den Verursacher wurden keine Personalien hinterlassen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet hier Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

