So will das Dillinger Landratsamt die Impfbereitschaft steigern

Damit sich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen, gehtdas Dillinger Landratsamt neue Wege.

Der Landkreis Dillingen hinkt nicht nur beim Impfen hinterher - die Kampagne ist sogar ins Stocken geraten. Deswegen will die Behörde nun laut Pressemitteilung neue Wege gehen. So soll auch der weiteren Verbreitung der Delta-Variante entgegengewirkt werden.

Deswegen bietet das Impfzentrum in Wertingen vom kommenden Donnerstag, 15. Juli, bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, erstmals Impfungen ohne vorherige Anmeldung und Registrierung über https://impfzentren.bayern an. „So kann sich jeder, der noch nicht geimpft ist, spontan zu einer Impfung entscheiden und unterliegt in der Terminplanung keinen Zwängen“, begründet Landrat Leo Schrell den Schritt.

Für wen das Dillinger Angebot in Frage kommt

Das Angebot richtet sich an Personen über 18 Jahre. Zum Einsatz kommt der mRNA-Impfstoff von Moderna, der in seiner Wirkungsweise und Schutzwirkung dem Impfstoff von Biontech gleichsteht. Von dieser Sonderaktion können ausschließlich Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger Gebrauch machen. Das Impfzentrum Wertingen ist hierfür zu den üblichen Betriebszeiten 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet und führt gleichzeitig auch die in diesem Zeitraum angesetzten Zweitimpfungen durch.

Nachdem der Zulauf während des vorgenannten Zeitfensters nicht geplant werden kann, bittet das Impfzentrum bereits vorab um Verständnis, wenn es zu kleineren Verzögerungen für die Wartenden kommen sollte.

Die große Bitte des Dillinger Landrats

Landrat Leo Schrell appelliert an alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger, die noch ungeimpft sind, von diesem unbürokratischen Angebot Gebrauch zu machen. Denn eine Erhöhung der im bayernweiten Landkreisvergleich unterdurchschnittlichen Impfquote sei, so der Landrat, unabdingbar, um den Wettlauf mit der auch im Landkreis Dillingen sich weiter ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante nicht zu verlieren.

Lesen Sie dazu auch

Das Dillinger Landratsamt arbeitet an weiteren niederschwelligen Impfangeboten

Neben dieser Impfung ohne Anmeldung im Impfzentrum arbeitet das Landratsamt derzeit, entsprechend dem angekündigten Rahmenkonzept des Freistaates Bayern, an weiteren niedrigschwelligen und unbürokratischen Impfangeboten an verschiedenen Örtlichkeiten im Landkreisgebiet, wie zum Beispiel in größeren Lebensmittelmärkten.

Was ist mit Jugendlichen?

Bereits konkretisiert haben die Landkreisverwaltung und die ärztliche Leitung des Impfzentrums das Angebot an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren. Ihnen soll unabhängig von eventuell vorhandenen Vorerkrankungen ebenfalls zeitnah ein Impfangebot unterbreitet werden.

Unabhängig von den allgemeinen Empfehlungen, kann nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) auf speziellen Wunsch der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten und nach individueller Risiko-Nutzen-Analyse eine COVID-19-Impfung mit dem für Kinder ab zwölf Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer angeboten werden. Sobald die Planungen hierzu in den nächsten Tagen abgeschlossen sind, erhalten die Eltern über die jeweilige Schulleitung einen Elternbrief, der auch Informationen über die Verfahrensweise zur Terminvereinbarung enthalten wird.

Die nächste Sonderaktion steht am Samstag in Wertingen an

Eine weitere Sonderaktion stellt die für Samstag, 17. Juli, bereits terminierte Impfaktion mit dem Impfstoff Johnson & Johnson dar. Dafür stehen 300 Impfdosen zur Verfügung, von denen bereits rund 200 durch Termine vergeben sind. Für die restlichen 100 Impfdosen können sich kurzentschlossene impfwillige Personen mit Wohnsitz im Landkreis Dillingen bis spätestens Freitag, 16. Juli, 12:00 Uhr, noch telefonisch unter 09071/51-360 für eine Terminvereinbarung melden. Sie sollten sich dazu unter https://impfzentren.bayern registrieren.

Impfungen mit dem Impfstoff Johnson und Johnson sind auch an Personen unter 60 Jahren nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und Entscheidung der impfwilligen Personen nach sorgfältiger Aufklärung möglich. Es ist keine Zweitimpfung beim Impfstoff Johnson & Johnson erforderlich. (pm)