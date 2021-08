Landkreis

vor 46 Min.

Schaulustige bei Unfällen: Gaffer sind auch im Landkreis Dillingen ein Problem

Wer bei einem Unfall einfach nur rumsteht und schaut oder gar noch filmt, muss mit harten Strafen rechnen. Ein verschärftes Gesetz wurde in Nordschwaben bereits angewandt. Auch in Donauwörth wurden Gaffer zuletzt lästig.

Plus Immer wieder fallen auch in der Region Schaulustige bei Unfällen negativ auf und stören die Rettungskräfte. Welche Fälle es in Nordschwaben gibt und welche Strafen blühen können.

Von Viktoria Gerg und Dominik Bunk

Beim jüngsten Geisterfahrerunfall auf der B2 bei Donauwörth am 23. August sorgten sie wieder für Ärger: Gaffer. Während sich die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes um die Verletzten kümmerten, nutzten einige vorbeifahrende Autofahrende die Situation und hielten das Geschehen mit ihrem Mobiltelefon fest. Die Tochter eines Fahrers zeigte die Aufnahmen direkt auf einer Social-Media-Plattform. Um die Schaulustigen mussten sich zwei Polizisten kümmern, die die Autofahrer zum Weiterfahren aufforderten. Außerdem filmten die Beamten die Gaffer, um ihr Verhalten ahnden zu können. Dabei fällt die Strafe ganz unterschiedlich aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen