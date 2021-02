vor 52 Min.

Leitplanke in Warnhofen massiv beschädigt und dann geflüchtet

Polizei Dillingen meldet weitere Unfallfluchten im Landkreis Dillingen. Wer hat etwas beobachtet?

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch ist an der B16 auf Höhe der Einmündung zur Staatsstraße 1171 ein Verkehrszeichen (kreuzende Fahrbahn) in Höchstädt umgefahren und beschädigt worden. Am unfallverursachenden Fahrzeug muss dabei ein erheblicher Frontschaden entstanden sein. Der Schaden wird laut Polizeibericht am Schild mit 250 Euro beziffert.

Fast 30 Meter wurden beschädigt

Im Rahmen der Streckenkontrolle wurde außerdem durch die Straßenmeisterei festgestellt, dass an der Staatsstraße 2212 zwischen Warnhofen und Unterliezheim die Leitplanke auf einer Länge von fast 30 Metern beschädigt wurde. An der Leitplanke konnten blaue Lackreste sowie in unmittelbarer Nähe eine Lichteinheit und eine Abstandsleuchte, die vermutlich zu einem Lkw oder Auflieger gehören, aufgefunden werden, teilt es die Polizei mit.

Kontakt zu Polizei aufnehmen

Der Schaden wird laut Polizei an der Leitplanke mit 3000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

