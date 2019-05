18.05.2019

Mehr Wahlberechtigte im Landkreis Dillingen

Behinderte Menschen, die unter gerichtlich bestellter Betreuung stehen, dürfen jetzt wählen. Auch bei der Europawahl – wenn Betroffene selbst aktiv werden.

Von Jakob Stadler

Das Wahlrecht können Bürger der Bundesrepublik nur in speziellen Fällen verlieren. Bei bestimmten Straftaten etwa kann einem Verbrecher dieses Recht entzogen werden – etwa, wenn er wegen Landesverrat oder Wahlfälschung verurteilt wird. Doch es gibt eine Gruppe von Menschen, die bisher schuldlos von Wahlen ausgeschlossen wurde. Am Freitagmorgen hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das dieser Gruppe eine Teilnahme an Wahlen ermöglicht – unter bestimmten Voraussetzungen schon bei der Europawahl am 26. Mai (lesen Sie dazu: Bundestag beendet Wahlausschluss von Behinderten ).

Das betrifft eine ganze Reihe von Menschen im Landkreis Dillingen. Denn es geht um Menschen mit Behinderung, die unter gerichtlich bestellter Betreuung stehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar entschieden, dass diese nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden dürfen (Auch betreute Menschen dürfen wählen ). Mit der Gesetzesänderung vom Freitag wird das Urteil umgesetzt.

Regens Wagner und Lebenshilfe: Auch im Landkreis gibt es Betroffene

Deutschlandweit sind mehr als 80.000 Menschen betroffen und auch im Landkreis gibt es nun einige Neu-Wahlberechtigte. „Das ist schon eine ganze Reihe“, bestätigt Dominik Kratzer, Geschäftsführer der Dillinger Lebenshilfe. Er erklärt, die Betreuung habe die frühere Entmündigung abgelöst. Ein Richter entscheidet in so einem Fall, „dass derjenige für bestimmte Bereiche nicht selbstständig handeln kann“, erklärt Kratzer. Dann würde ein Teil der Rechte des Betroffenen auf den Betreuer übertragen. Auch eine Vollbetreuung ist möglich, bei der sämtliche Rechte übertragen werden – in diesem Fall waren die Betroffenen von der Wahl ausgeschlossen.

Bei Regens Wagner in Dillingen gibt es ebenfalls Betroffene, erzählt stellvertretender Gesamtleiter Matthias Kandziora. Vollbetreute „haben wir nicht allzu viele“, erklärt er aber.

Beim größten Teil der Menschen, die einen Betreuer haben, sei nur ein Teil der Rechte übertragen. Deshalb sei das Wahlrecht auch nicht so ein großes Thema gewesen. „Die, die handlungsfähig waren, waren nicht betroffen“, sagt Kandziora.

Für die Europawahl müssen Betroffene einen Antrag stellen

Insgesamt rechnet das Landratsamt bei der Europawahl mit rund 72 600 Wahlberechtigten im Landkreis, das ist noch eine vorläufige Zahl. Und es könnten nach dem Urteil noch ein paar mehr werden.

Denn auch wenn die Neuregelung eigentlich erst ab dem 1. Juli in Kraft tritt, können Betroffene schon schon zur Europawahl am 26. Mai abstimmen. Das Bundesverfassungsgericht hat einem entsprechenden Eilantrag zugestimmt. Die Wahl ist aber schon nächste Woche und die Benachrichtigungen sind längst verschickt. Betroffene, die wählen wollen, müssen deshalb einen Antrag stellen. (mit dpa)

