vor 36 Min.

Musikalischer Genuss, Glühwein, Soldaten-Punsch und Erbsensuppe

Heeresmusikkorps Ulm begeistert die Hörer im Dillinger Stadtsaal

Von Horst von Weitershausen

Für viele ist es ein Muss im Jahreskalender – das Adventskonzert des Heeresmusikkorps Ulm in Dillingen. Bereits im Jahr 2007 hatte der damalige Kommandeur und Standortälteste der Bundeswehr in Dillingen, Oberst Georg Schrenk, das Adventskonzert ins Leben gerufen, das von seinen Nachfolgern als besonderes Event im Advent beibehalten wurde.

Zum diesjährigen Konzert im Dillinger Stadtsaal hatte Oberstleutnant Markus Krahl, Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292 und Standortältester Dillingen und Donau-Ries, eingeladen. Wie bereits beim Konzert vor zwei Jahren in St. Ulrich, wurde auch in diesem Jahr das Konzert unter der Gesamtleitung von Hauptfeldwebel Alexander Theiler von vier Instrumental-Ensembles des Heeresmusikkorps Ulm gestaltet. Vor dem musikalischen Beginn des Klarinetten-Ensembles mit der einfühlsamen Serenade in e-Moll von Sir Edward Elgar hatte Oberstleutnant Markus Krahl die Veranstaltung mit einer kurzen Ansprache an den voll besetzten Stadtsaal eröffnet. Dabei dankte er Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz für die seit Jahren außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und seinem Bataillon in der Luitpold-Kaserne. Darüber hinaus lobte er das einzigartige Zusammenleben zwischen der Bevölkerung im Landkreis Dillingen und den Soldaten, wie es auch an diesem Abend schon deutlich spürbar sei. Nach der Serenade verwöhnte das Klarinetten-Ensemble die Konzertbesucher mit zwei bravourös gespielten russischen Tänzen sowie „Mutter Gigoen und die Polichinelles“ aus Peter Iljitsch Tschaikowskys Nussknacker. Es folgten die imposanten musikalischen Vorträge des Doppelrohr-Ensembles mit „God Rest ye Merry, Gentlemen“ sowie dem Lascia ch’io pianga aus dem „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel.

Nicht weniger beeindruckend das klare und furiose Spiel des Holzbläser-Ensembles mit den drei Sätzen Presto, Andante und Allegretto grazioso aus dem Konzertstück Nr. 2 d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Diverse Christmas abroad wie „Sleigh Ride“, „The Twelve Days of Christmas“, „Mary’s Boy Child“ und „Let it Snow“, variationsreich gespielt vom gut aufgelegten Saxofon-Ensemble, zeigten auf, über welchen professionellen vorweihnachtlichen Swing das Heeresmusikkorps Ulm verfügt.

Der Beifall aus Balkon und Parkett war dementsprechend. Ein wenig ruhiger und besinnlicher, doch nicht weniger gekonnt, war der Vortrag des Barock-Ensembles.

Mit den großartig gespielten Sätzen Allegro, Aria und Allegro aus dem Concerto in D-Dur von Georg Philipp Telemann sowie dem gemeinsamen Lied „Macht hoch die Tür“ und lang anhaltendem und spürbar dankbarem Beifall des Publikums endete das zehnte Adventskonzert des Heeresmusikkorps Ulm in Dillingen. Im Anschluss an den musikalischen Genuss wurden von den Soldaten an seitlich des Stadtsaals aufgebauten Weihnachtsständen Punsch, Glühwein und – wie bei der Bundeswehr üblich – Erbsensuppe angeboten. Der Erlös aus Spenden, Punsch, Glühwein und Erbsensuppe wird in diesem Jahr wieder wohltätigen Zwecken zugeführt. Unter anderem auch an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

