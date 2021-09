Schlafzimmermöbel illegal entsorgt: Wer hat die Umweltsünder beobachtet?

Außerdem wurden mehrere Müllsäcke auf dem Parkplatz vor Tapfheim gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin hat am 25. August beobachtet, wie der Fahrer eines Audis mit Anhänger am Parkplatz der B 16 vor Tapfheim mehrere Müllsäcke illegal entsorgte. Über das abgelesene Kennzeichen des aus dem Landkreis Neuburg an der Donau stammenden Pkws wurde nun eine Anzeige gegen den Halter nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Am Fischweiher in Steinheim

Zu einem weiteren Verstoß kam es am Dienstag in Steinheim am Fischweiher des Fischereivereins. Dort hatten bislang unbekannte Täter Schlafzimmermöbel illegal entsorgt. Diese müssen nun aufwendig durch den Bauhof entsorgt werden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch